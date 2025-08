Har du husket kollegaene dine i den nye KI-strategien din?

Det er et stort spenn i våre kollegaers bakgrunn, alder og interesser. Noen er vokst opp med medier der kunstig intelligens (KI) kun var en realitet i science fiction.

Vi må lette på mystikken, normalisere og motivere bruken av KI som en effektivisering av hverdagen. På lik linje med å gå fra å bruke leksikon i bokhylla til å bruke Wikipedia. Neste steg er å finne dine kollegaers motivasjon.

Styrken i motivasjon

Et eksempel var da jeg skulle lære opp saksbehandlere i å bli testere av et nytt saksbehandlingssystem. Flere i gruppen var nær pensjonistalder. De ytret lite motivasjon for rollen og en endret arbeidshverdag. Her hadde det ikke hjulpet om jeg kastet rundt buzzwords og forventet verdiøkning som resultat.

Før noe kursing kunne starte, måtte vi innhente innsikt for å skape et trygt og effektivt miljø for læring. Gjennom workshops kartla vi deres tekniske egenskaper og hverdagsoppgaver. Dette ga en pekepinn om hvilket nivå vi startet på og ordbruken som skulle benyttes. Innsikten viste at disse kollegaene følte at de hadde blitt påtvunget en oppgave og ikke var komfortable med å kalle seg selv testere.

Ved å forstå dette kunne vi ufarliggjøre ansvaret de hadde fått og sikre mestringsfølelse tidlig gjennom en skreddersydd kurspakke.

Resultatet ble at vi fikk rågode testere og opplæringsansvarlige og at de fant en glede i å bruke det nye systemet som administratorer! Alt skjedde organisk ved at de fant selvtillit i prosessen.

Suksess må starte riktig

Det kan høres urealistisk ut å skreddersy opplæring til potensielt flere tusen ansatte, men «one size fits all» fungerer ikke.



Under følger et sett av verktøy for å starte KI-strategien riktig:

Innsikt i dine kollegaer:

Innsikt er et sterkt verktøy, og investeringen i en innsiktsfase før utarbeidelse av KI-strategi anbefales. Det vil gi forståelse for kollegaenes indre motivasjon og behov i den arbeidshverdagen KI skal effektivisere. Dette gjøres gjennom intervjuer, 1-til-1 samtaler, spørreundersøkelser osv.

Om mulig er det å anbefale å ta med et tverrfaglig team som er gode i forretning, teknologi og behovskartlegging fra start for å bistå denne fasen.

Bryt ned elefanten:

Strategi er kun verdifull om kollegaene som skal utøve den, kjenner til og forstår den. Med den innhentede innsikten har du kunnskap om hvilke roller dine kollegaer har og nivå av opplæring de har behov for.

I testfaget har vi teknikken ekvivalenstesting: å gruppere etter valgfri kategorisering for å teste en hypotese. Dette kan benyttes for en strategi ved å bryte ned målgruppene i felt, med roller på tvers av avdeling, teknologi osv. Nå vil opplæringen kunne spisses riktig og tilpasses fortløpende.

Spill på motivasjon:

Strategi som peker på løsning, OKR-er (Objectives and Key Results, det vil si mål og nøkkelresultater) eller andre høytflyvende mål som ikke snakker dine kollegaers språk, vil føles fremmede. Med kartlagt innsikt kan man lage mål tilpasset deres verdier og indre motivasjon. Da vil KI kunne føles som en viktig del av kollegaenes personlige utvikling og deres arbeidshverdag.

Kartlegg teknisk kompetanse:

Teknisk kompetanse er viktig for å få en forståelse av hvor man skal legge seg på dokumentasjon, språk og opplæringsmateriale. Dette gir en mulighet for å forventningsstyre mål satt i strategien, slik at man får en realistisk strategi man kan måle etter.

Kollegaene dine må med

Vi må ta oss tid til å investere i menneskene vi har. Ikke bare slik at kollegaene forstår hva vi ønsker å få oppnådd med KI-strategien, vi selv må ta oss tid til å forstå de ansattes hverdag, motivasjon og arbeidsoppgaver som KI-strategien kan forbedre. Det er her vårt fokus må være.