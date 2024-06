Hjemmekontor kan drepe kreativiteten

Trenden med å veksle mellom kontor og hjemmekontor fortsetter. På den ene siden forventer mange ansatte stor fleksibilitet og valgfrihet med tanke på hvor og når de jobber. På den andre siden frykter ledere at kreativitet og innovasjon svekkes når ansatte er mindre til stede sammen på kontoret.

Doktorgradsprosjektet vårt, i regi av Egde og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, viser at ledernes bekymring er delvis berettiget.

Studier under koronapandemien ga imidlertid indikasjoner på enkelte positive sammenhenger mellom hjemmekontor og kreativitet. Digitale plattformer åpner for bredere ekspertise og større mangfold av perspektiver i kreative prosesser. Hjemmekontor kan også gi skjerpet fokus under individuell problemløsning.



Etter pandemien har vi forsket på kreativ samhandling i en hybrid arbeidshverdag. Intervjuer med ansatte i et multinasjonalt teknologiselskap viser at hjemmekontor og hybridarbeid kan påvirke kreative prosesser negativt. Bevissthet rundt arbeidsform er derfor helt kritisk for resultatet.

Sosial interaksjon og kunnskapsdeling avgjørende

Hjemmekontor har åpenbare utfordringer for kreativ samhandling. Opplevde digitale barrierer begrenser kontakt utenfor den nærmeste kretsen av kolleger, noe som gjør det vanskeligere å utvikle sosiale bånd og tillit. Dette hemmer deling av både kunnskap og ideer.

Uformell interaksjon og spontanitet er også en drivkraft for kreativitet. Denne typen kommunikasjon skjer helt naturlig i et kontormiljø, men er noe som sjelden oppleves i et videomøte.

Må møtes fysisk for å lykkes

Når komplekse problemer skal løses i samarbeid, er det nødvendig å oppnå en felles forståelse av hva som skal løses eller utvikles. Dersom teamet ikke har jobbet sammen før, er det viktig å etablere relasjoner, bygge tillit og skape et åpent samarbeidsklima.

Deltakerne i studien var krystallklare på at man må møtes fysisk for å lykkes med dette.

Selve idéskapingen kan derimot skje både digitalt og fysisk. Forutsetningen er imidlertid at alle har samme arbeidsform. Praktiske hensyn som reisebehov er ofte det som avgjør, men det viktigste kriteriet bør være graden av kompleksitet.

Jo mer krevende utfordring man står overfor, desto større behov for å møtes fysisk.

Hybride møter fungerer kun til én ting

Overraskende nok opplevde deltakerne at hybride møter – når noen deltar fysisk og andre digitalt, kun fungerte i den siste evalueringsfasen. På dette tidspunktet har teamet ofte utviklet tette bånd og psykologisk trygghet, noe som gjør tilbakemeldinger enklere og effektive hybride møter hensiktsmessige.

Ikke la kreativiteten dø

Våre funn viser store forskjeller i preferanser for fjern- og hybridarbeid. Det er utfordrende å balansere behovene til enkeltansatte, team og organisasjonen som helhet når strategier for fleksibelt arbeid utformes.

Vår anbefaling er derfor at virksomheter må eksperimentere, evaluere og dele erfaringer for å kunne tilrettelegge best mulig for kreativitet og innovasjon i fleksible arbeidsmiljøer.

Vi må ta bevisste valg av arbeidsform – enten det er fysisk, remote eller hybrid – i de ulike fasene når vi skal drive med kreativ problemløsning i team.

Ellers står vi i fare for å la kreativiteten dø i et fleksibelt arbeidsmiljø.