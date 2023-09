Hvordan bygge en data- og innsiktsdrevet kultur?

Data er det nye gullet, sies det. Det er nesten opplest og vedtatt at bedrifter som skal lykkes, må være datadrevet og fatte gode beslutninger basert på data. Du må vite hva kundene dine gjør i kontakt med bedriften din og skreddersy kundeopplevelsen basert på disse dataene. Dette høres jo forlokkende ut, men er ingen enkel oppgave. I TV 2 har vi jobbet målrettet med å bli mer data- og innsiktsdrevet over en lengre periode, og vi ønsker å dele litt erfaringer og læringer vi har gjort på denne reisen.

Vi bruker begrepet data og innsikt bevisst, for du får ikke det ene uten det andre. Du må ha data for å få innsikt, og du får ikke data uten innsikt. Denne dualiteten er sentral fordi du trenger å bruke innsikt for å bli datadrevet gjennom å automatisere og forenkle prosesser. Samtidig trenger du gode data for å ta gode, innsiktsbaserte beslutninger.

La oss ta for oss fire områder på vår vei til å bli mer data- og innsiktsdrevet: Lederskap, folk, teknologi og kultur.

Lederskap: Ha et ektefølt engasjement

Det er ikke lederne i seg selv som er nøkkelen, for de skal kun tilrettelegge for dem som skaper verdi i en organisasjon. Når det er sagt, så bør det være en «business champion» i toppledelsen som har et brennende engasjement for data og innsikt.

Mangelen på dette fører fort til at gode ideer i deler av organisasjonen ikke får næring i form av fokus eller midler, noe som igjen kan føre til at gode initiativer ofte ikke klarer å vokse utover i bedriften eller visner hen og dør. I TV 2 har vi hatt en slik forankring i ledelsen med et tydelig fokus på læring gjennom teste-måle-lære-tilnærming til hvordan vi når målene vi har satt oss.

Det holder ikke at det kun er toppledelsen som har engasjement rundt dette. Man trenger også flere som kan omsette tanker til handling. Da gjelder det å både være litt visjonær, men samtidig ha en pragmatisk tilnærming til å skape verdi inkrementelt. For er inngangen til satsing at en skal gjøre et stort løft, kan det fort vise seg å bli for ambisiøst enten teknologisk eller organisatorisk. Så her trengs litt smidighet, er vår erfaring – bygg stein på stein. Over tid har dette vist seg å være en riktig tilnærming og har lagt grunnlaget for en god kultur for data og innsikt i TV 2.

Folk: Sats på de som vil lære og utvikle seg

For mange organisasjoner er det behov for påfyll av kompetanse innen data og innsikt. Det er en kompleks materie som krever mange fagdisipliner, fra dyp teknisk kompetanse til forretningsforståelse. Det kan sjelden løses av én eller to personer alene. Derfor var vår tilnærming å etablere et tverrfaglig team med overlappende kompetanse.

Med læring i sentrum er vi på jakt etter personer som utstråler en evne og vilje til å lære. Det er så mye spennende som skjer innen fagområdet, at teamet må ha en nysgjerrighet på hvordan vi løser de riktige problemene på en god nok måte med et knippe tekniske tjenester.

Vi har vært privilegert i å ha fått tak i en rekke fantastisk flinke folk som har et engasjement både for å utvikle og tilrettelegge gode tjenester for data og innsikt, enten det er smarte varslinger i TV 2 Play eller intuitive dashboard i Looker.

Teknologi: Tilrettelegg for fart og fleksibilitet

Det er dessverre ingen alt-i-ett-løsning for å dekke behov for data og innsikt i en stor organisasjon, men det er svært mye spennende som tilbys av tjenester om dagen. Og det er et vell av nye løsninger som lanseres i markedet kontinuerlig. Så det er mye å velge blant som man kan sette sammen på en hensiktsmessig måte.

Vår erfaring er at det aller viktigste er å ha eierskap til egne data og at disse er tilgjengelige på tvers. Vi ser altfor ofte at bedrifter ikke helt vet hvor kritiske forretningsdata er lagret og hvordan de kan fristilles til bruk til ulike formål i bedriften.

Vi snakker mye om fart og fleksibilitet når det gjelder arkitekturvalg i TV 2. Evner vi å utvikle og bruke tjenester for å skape verdi raskt, og klarer vi å omstille oss til nye forretningsbehov raskt? Det er en nøkkel også når det gjelder data- og innsiktsløsninger.

Våre løsninger er et knippe tjenester og plattformer fra ulike skyleverandører, sydd sammen med egne (mikro)tjenester. Dette gjør vi for raskt å kunne ta i bruk nye muligheter, for eksempel innen maskinlæring, og vi fokuserer vår utvikling på det som gir mest verdi for TV 2.

Kultur: Dyrk tillit til hverandre

Det heter å dyrke en kultur, og da er det viktig å være bevisst på hvordan vi ønsker å ha kulturen vår. Først da kan vi gjøre tiltak for å påvirke kulturen i ønsket retning. Det aller viktigste for oss er tillit, for uten tillit til hverandre får vi ikke gode diskusjoner eller en lojalitet til retning vi skal utvikle oss i.

Dernest setter vi fokus på nysgjerrighet og læring. Da er det ekstra viktig å signalisere at den enkelte kan, eller bør, bruke tid på å utvikle seg selv faglig og personlig. Det bor et stort potensial i alle som, gitt riktig fokus, kan materialiseres.

Videre er det viktig at hvis det skulle oppstå en feil i en teknisk løsning, er dette en viktig kilde til læring i stedet for en jakt på syndebukker. Det å trene på dette og andre små og store ting, vil over tid påvirke kulturen i riktig retning.

I en hektisk hverdag er det ikke alltid like lett å se de endringene som har blitt til over tid. Da må vi iblant se tilbake på hvor mye som er endret og vurdere om kursen eller farten må justeres noe. For det å bli data- og innsiktsdrevet er ikke et endelig mål, men en retning for å legge grunnlaget for en suksess for bedriften, kundene og de som jobber der.

Den aller viktigste læringen vi har hatt, er hvordan det å jobbe målrettet med data og innsikt har skapt et bredt engasjement og interesse i hele TV 2. Dette gir oss ekstra energi på reisen videre.