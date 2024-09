IT og forretning styrker konkurranseevnen

Selskapers evne til digital transformasjon er viktigere enn noensinne for å sikre konkurransekraft. Selv om teknologi stadig åpner for tryggere og mer kostnadseffektive arbeidsprosesser, sliter mange virksomheter fortsatt med å utnytte dette fullt ut. Dette skyldes ofte svakt samarbeid mellom IT og forretning. Manglende forståelse for ansvarsfordelingen mellom disse to områdene skaper ofte frustrasjon og begrenser selskapets digitale modenhet. IT-avdelingen kan føle at forretningssiden er kravstor og har urealistiske forventninger, mens forretning opplever IT som trege og lite responsive.

Hvis IT og forretning ikke arbeider samkjørt med digitalisering, blir det vanskelig å sørge for trygge og målrettede IT-tjenester som gir det brukerne vil ha. De som ikke klarer å følge med på den digitale utviklingen, risikerer å bli forbigått av konkurrenter med bedre digital kapasitet. Likevel legger mange toppledere fortsatt alt ansvar på IT-direktøren, uten å erkjenne sin egen rolle i å stille krav, måle og følge opp teknologiens bruk. Dette påvirker også selskapets evne til å implementere effektive sikkerhetstiltak.

Dårlig IT-samarbeid øker cyberrisiko

I 2024 er det fortsatt mange selskaper som enkelt kan forbedre brukeropplevelsen, effektivisere arbeidsprosesser og styrke forsvarsevnen mot cybertrusler. Eksempler inkluderer passordløse pålogginger, Single Sign-On (SSO), moderne flerfaktorautentisering (ikke SMS), styring av dataflyt mellom IT og OT-systemer og bruk av automatiserte prosesser.

Likevel er mange virksomheter fortsatt bakpå, noe som ofte kommer til syne gjennom ineffektive og usikre løsninger. Dette skyldes ofte en IT-avdeling som enten mangler kompetanse eller ressurser til å jobbe fremtidsrettet. I stedet bruker IT mesteparten av tiden på å slukke branner og håndtere gjentakende systemfeil, uten å løse de underliggende problemene.

IT-ansatte, en sikkerhetsrisiko

Når IT-avdelingen jobber under høy belastning og med begrenset mulighet til å være fremtidsorientert, skaper det en negativ kultur. IT-medarbeidere som sliter med å føle seg nyttige, er mer utsatt for sykemeldinger og turnover. Dette fører til høye kostnader og økt risiko for sikkerhetsbrudd.

I en stressende arbeidshverdag, hvor IT opplever forretningskravene som urimelige, er det lettere å gjøre feil som kan føre til alvorlige sikkerhetshendelser og produksjonsstans. Manglende forståelse mellom ledelsen og IT-avdelingen forverrer situasjonen, noe som påfører selskapet store kostnader, både direkte og indirekte.

Nøkkelen til digital transformasjon og sikkerhet

For å lykkes med digital transformasjon må både ledelsen og IT-avdelingen ha nødvendig kompetanse. Ledelsen må forstå hva IT gjør, definere hvilke tjenester som er kritiske og følge opp leveransene. IT-avdelingen må på sin side forstå ledelsens behov og levere effektive tjenester som møter disse kravene. Kompetanse er derfor en fellesnevner som må prioriteres for å sikre at digitalisering og sikkerhetsstyring fungerer optimalt.

IT-organisering for bedre samhandling

Effektiv IT-ledelse handler om å skape en solid binding mellom forretning og IT. Brukerne trenger systemer som gjør det mulig å utføre oppgavene sine effektivt og sikkert. Ved å tenke på IT-tjenestene som produkter og organisere IT i tjenesteområder som speiler forretningsenhetene, kan virksomheten sikre en bedre samhandling. Hver forretningsenhet bør ha en produkteier som samarbeider tett med en IT-tjenesteansvarlig. Dette skaper en felles plattform for kontinuerlig forbedring, som igjen fører til fornøyde medarbeidere, kostnadseffektive løsninger og en sikrere virksomhet.

Ved å tilrettelegge for godt samarbeid og klare ansvarsforhold mellom forretning og IT, vil virksomheten stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer og utnytte de digitale mulighetene fullt ut.