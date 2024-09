Perspektivmeldingen og den påfølgende debatten er tydelig: Vi skal gjøre mer med færre mennesker. For å få det til, må vi bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi og hente ut konkrete gevinster.

Spørsmålet er hvordan. Det pekes på mer styring fra toppen.

Det mener jeg er feil svar. Svaret for å lykkes er mer tillit til fagfolkene våre. Tillit gis gjennom tid, gode rammer og kompetanseheving. Bare da kan vi gi bedre og mer effektive tjenester gjennom å digitalisere.

De siste tre årene har vi i Skatteetaten årlig redusert antall ansatte med om lag 150. Mye av dette kan knyttes til teknologi og gevinster. Vi gjør ikke dette bare for vår egen del eller for eierne våre. Gevinstene av digitalisering skal først og fremst merkes av folk flest, gjennom bedre tjenester.

Les også Open AI skal trolig hente energien sin fra atomkraft

Svarene ligger hos fagfolkene

La meg bruke kunstig intelligens (KI) som eksempel. KI er uten tvil en spennende teknologi som vil gi oss muligheter vi ikke helt ser for oss akkurat nå. Men det er ikke jeg, skattedirektøren, ministeren eller direktøren i Digitaliseringsdirektoratet som kommer til å finne løsningene der KI kan gi oss bedre tjenester, mer effektiv arbeidshverdag eller spare oss for masse penger.

Det er det fagfolkene våre, som hver dag går på jobb for å løse oppgaver for befolkningen, som kan gjøre. Det er fagfolkene våre – som hver dag jobber med brukerne, lovene og datasystemene – som kan se hvor teknologien kan hjelpe, effektivisere og realisere gevinster.

Vi ledere skal tenke stort, tenke strategisk, se langt frem, rydde veien og gjøre det enkelt for medarbeiderne å bruke ny teknologi der det passer. Vi skal samtidig unngå å legge hindringer i veien eller forkludre hverdagen med mål som ikke lar seg konkretisere.

Det har vært mange store ord om KI i det siste. Nå er det på tide å snu oppmerksomheten til fagfolkene våre, sette i gang med utprøving og se om vi finner områder der KI og annen spennende teknologi kan gi oss gevinster.

Har spart store beløp

Jobben skjer ikke i IT-avdelingen alene. Digitalisering er et felles ansvar og noe vi gjør sammen. Futuristen Amy Webb snakker om at organisasjoner som satser på en learn-it-all-kultur, er bedre posisjonert til å lykkes enn organisasjoner som står fast i en know-it-all-kultur. En lærende organisasjon krever nysgjerrige ansatte som tør tenke nytt og prøve seg frem.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statens vegvesen satser stort: Nytt IT-miljø vokser frem i Bergen

I Skatteetaten har vi brukt KI i mange år allerede og spart store beløp, både internt i Skatteetaten, for næringslivet og for privatpersoner. Vi skal være offensive og ansvarlige.

Nå jobber et eget innovasjonsteam sammen med fagfolkene våre med å se på mulighetene generativ KI kan gi oss. Hvordan kan generativ KI hjelpe førstelinje, de som svarer på telefon og e-post? Hvordan kan vi bli bedre på arkivering ved hjelp av en språkmodell som forstår innholdet? Hvordan kan språkmodellen best mulig oppsummere store og ulike vedlegg som næringslivet sender oss?

KI er ikke svaret på alt. Vi må hele tiden vurdere teknologien vi vil bruke opp mot regler rundt personvern, opphavsrett og datadeling. Denne vurderingen gjør også fagfolkene bedre enn meg og de andre lederne.

Les også Stor studie: Kunstig intelligens slo universitetsstudenter på eksamen

Lokalt, ikke sentralt

Jeg har to oppfordringer:

Kjære ansatte i offentlig sektor: Engasjer dere i ny teknologi. Sett dere inn i mulighetene, test og kom med forslag til hvordan vi kan forbedre hverdagen til folk flest og deg selv.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Da euroen kom til Trondheim

Kjære ledere, også politiske ledere: Ha gjerne store tanker for gevinstrealisering, men legg også til rette for læring og innovasjon i den enkelte enhet, slik at vi faktisk finner disse gevinstene. Løsningene og gevinstene finnes lokalt. Der ligger KI-gullet.