KI spiser ikke konsulenter

IT-konsulentbransjen spør om KI vil gjøre oss overflødige. Det er feil spørsmål. KI kommer ikke først og fremst til å fjerne behovet for kompetanse. Den kommer til å fjerne tålmodigheten med å betale for timer uten at noen kan vise til effekt.

I Witted Megacorps partnerundersøkelse ved inngangen til 2026, blant 67 ledere og beslutningstakere i norske konsulentmiljøer, peker 73 prosent på pris- og marginpress som en av de største utfordringene. Like mange peker på at kundene ansetter inhouse.

Det er et dobbeltpress som endrer spillereglene: mer kontroll hos kunden, færre «nice to have»-prosjekter, hardere prioriteringer og lavere toleranse for friksjon i leveranser.

Konkurrerer med håndbrekket på

Samtidig sier 67 prosent at effektiv bruk av teknologi og KI kjennetegner de mest suksessfulle konsulenthusene i 2026, opp fra 28 prosent året før. Det er et strukturelt skifte, hvor KI har gått fra å være et tilbud til å bli et krav. De som ikke bygger KI inn i egen leveranse, konkurrerer med håndbrekket på. Leveransen blir tregere, dyrere og mindre forutsigbart.

Derfor er det timeprisen uten effektbevis som står i fare, ikke konsulent-rollen. En bransje som fortsatt prøver å vinne ved å selge «flere hoder på prosjektet», vil møte veggen i et marked der kundene både bygger mer selv og forventer produktivitetsgevinster.

Når én utvikler kan levere mer per uke, blir det vanskeligere å forsvare samme regning for samme resultat. Og når kunden samtidig har flere nøkkelroller internt, blir eksterne ressurser vurdert strengere: Hvilken risiko tar du vekk? Hvilken fart skaper du? Hvilken effekt dokumenterer du?

Feil blir dyrere

Jeg vil understreke at dette ikke er en dommedagsfortelling, men en omstilling. I samme undersøkelse svarer 88 prosent at de tror dataanalyse og KI blir blant de mest etterspurte fagområdene i 2026.

Behovet flytter seg fra kapasitet til konkurransekraft i form av dataflyt, styring, sikkerhet, arkitektur, kvalitet og gjennomføring.

Feil blir dyrere, ikke billigere. Og i et tøft marked er «dyrt» sjelden timeprisen, det er forsinkelsen, omkampene og teknisk gjeld som låser innovasjon og effektivisering.

Konsekvensen for konsulenthusene er brutal og enkel: Vinnerne blir de som kan levere mer verdi per krone. Det betyr å standardisere, automatisere, jobbe mer produktorientert og prise på leveranse og resultat der det er mulig.

Billig time og dyrt prosjekt

Undersøkelsen måler ikke kontraktsformer direkte, men kombinasjonen av prispress, inhouse og KI som leveransekrav peker i retning av at flere kunder vil kreve tydeligere effekt og mer gjennomføringsevne, ikke bare kapasitet.

Kundene bør også skjerpe seg. Hvis du ber om KI-gevinster, må du samtidig være villig til å endre arbeidsform: datagrunnlag, beslutningshastighet, eierskap til risiko og tydelig definisjon av «done». Ellers får du ofte «billig time og dyrt prosjekt». Krev effekt, ja, men rigg organisasjonen for å ta den ut.

Mitt råd til IT-konsulentbransjen er like enkelt som det er ubehagelig: Slutt å selge timer som om timer er produktet. Begynn å selge gjennomføring.