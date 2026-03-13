Krig i maskinhastighet

Eksperter beskriver dette som at den militære beslutningskjeden – ofte kalt «kill chain» – blir komprimert av kunstig intelligens. KI-systemer analyserer enorme datamengder, prioriterer mål og foreslår operasjoner på sekunder.

Under de første timene av de amerikansk-israelske operasjonene mot Iran ble hundrevis av mål identifisert og angrepet i løpet av svært kort tid.

Når algoritmer kan analysere millioner av datapunkter samtidig, flyttes krigens tempo fra menneskelig beslutning til maskinhastighet.

Operasjon «Lion’s Roar»

Angrepene mot Iran startet 28. februar i en koordinert operasjon mellom Israel og USA, kjent som «Operation Lion’s Roar». Angrepene rammet mål i Tehran og andre iranske byer og var rettet mot militær infrastruktur og lederskap.

Operasjonen førte også til et dramatisk øyeblikk i konflikten: Irans øverste leder Ali Khamenei ble drept i et målrettet luftangrep mot ledelsesstrukturen i landet.

Samtidig svarte Iran med missiler, droner og angrep mot amerikanske baser og allierte mål i regionen. Konflikten har allerede ført til store tap og økende regional ustabilitet.

Men det mest bemerkelsesverdige er ikke bare hvor voldelig konflikten er. Det er hvor teknologisk den er.

Krigen før krigen

Før det første missilet ble sendt, foregikk en annen type krig. Den digitale.

I forkant av luftangrepene ble iranske kommando- og sensorsystemer forsøkt forstyrret gjennom cyberoperasjoner. Målet var å svekke koordineringen og gjøre det vanskeligere å oppdage eller reagere på angrepene.

Cyberangrep er i dag ikke et tillegg til militær strategi. De er blitt en del av selve slagmarken.

Strømnett, kommunikasjonssystemer, satellitter, radarer og finansielle systemer kan være like viktige mål som militærbaser. I praksis betyr det at en krig kan begynne lenge før bomber faller.

Informasjon som våpen

Samtidig foregår en tredje front. Informasjon.

Under konflikten har sosiale medier blitt oversvømt av manipulerte videoer, syntetiske stemmer og KI-generert propaganda. Bilder som ser ekte ut kan være laget av algoritmer. Taler kan være generert av kunstig intelligens.

Resultatet er en informasjonskrig hvor det blir stadig vanskeligere å vite hva som er sant.

Når teknologi kan produsere realistiske falske bilder og videoer på minutter, blir også opinionen en slagmark. Krigen utspiller seg ikke bare i luften eller på bakken. Den foregår også i våre telefoner.

Når algoritmer bestemmer tempoet

Det finnes fortsatt mennesker i beslutningskjeden.

Men tempoet i moderne krig presses stadig nærmere maskinhastighet.

Militære systemer kan allerede analysere etterretning, overvåke bevegelser, prioritere mål og foreslå angrep raskere enn noen generalstab kunne gjort for bare få år siden.

Teknologiselskaper, KI-modeller og datasystemer blir dermed en del av krigens infrastruktur.

Det reiser et ubehagelig spørsmål.

Hvis algoritmer analyserer slagmarken, foreslår målene og komprimerer beslutningstiden – hvem har egentlig kontroll?

En ny type krig

Krigen i Iran viser ikke bare en geopolitisk konflikt. Den viser et teknologisk skifte. Fremtidens kriger vil ikke bare handle om soldater, fly og missiler. De vil handle om data, algoritmer, cyberoperasjoner og informasjonskrig.

Slagmarken vil være både fysisk og digital. Tempoet vil være raskere enn før, og beslutningene kan i økende grad bli påvirket av maskiner.

Spørsmålet er ikke om kunstig intelligens vil påvirke krigføring. Det gjør den allerede. Spørsmålet er hvor langt vi er villige til å gå før vi stopper opp og spør:

Hvem styrer egentlig krigen når algoritmene setter tempoet?