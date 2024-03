Kunstig intelligens vil avlaste menneskelig arbeidskraft fra en rekke logiske oppgaver som tradisjonelt har krevd mye tid og ressurser. Dette inkluderer alt fra beregninger og dataanalyse til kompleks programmering. Denne avlastningen frigjør ikke bare menneskelig kapasitet, men den omdefinerer også hva slags ferdigheter som blir mest verdifulle i arbeidslivet.

Dette skaper en unik mulighet for i enda større grad å fremme og verdsette egenskaper som empati, mellommenneskelige ferdigheter og kreativitet – egenskaper som mange kvinner kjenner seg igjen i. Med mindre tid brukt på tidligere oppgaver, kan mennesker fokusere mer på å bygge relasjoner, forstå kundenes behov og utvikle innovative løsninger. Dette vil bidra til å løse komplekse problemer på en mer helhetlig måte.

Mer enn et verktøy

Samtidig som kunstig intelligens endrer arbeidets natur, ser vi en økende sammenveving av forretning og teknologi. Teknologi blir ikke lenger bare sett på som et støtteverktøy, men som selve motoren som driver kommersiell suksess.

Dette krever et tett samarbeid mellom fagfolk på tvers av disipliner, hvor evnen til å kommunisere og samarbeide blir like viktig som teknisk ekspertise.

Kan endre mønsteret

En utfordring i IT-bransjen er den lave representasjonen av kvinner. Med den pågående utviklingen innen kunstig intelligens og teknologi kan vi endre dette mønsteret. Dette kan bidra til at kvinner velger IT-bransjen. Vi ser på kunstig intelligens som en katalysator for denne endringen.

I Miles venter vi ikke på dette, men fortsetter arbeidet vi allerede har startet for å øke kvinneandelen – og håper vi nå kan få et taktskifte fremover. Vårt mål er å speile samfunnet, og vi ønsker å utvikle oss videre som selskap for å oppnå dette.

At vi har over 50 prosent kvinner i Miles-ledelsen, gjør at vi allerede skiller oss ut i bransjen. Til sammenligning er kun 15 prosent av Norges ledere av IKT-enheter kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen kvinner i norske utvikler-stillinger har bikket 20 prosent, viser tall fra SSB.

Kunstig intelligens vil transformere måten vi jobber på, og vi kan bruke dette til å skape et mer inkluderende og bærekraftig arbeidsliv. I Miles tror vi på at de aller beste problemløserne kombinerer venstre og høyre hjernehalvdel, og vi lever etter verdiene faglig autoritet og varme. Vi tror at våre verdier står enda sterkere i skiftet vi nå står i.

