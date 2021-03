Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Undersøkelsen, som Sopra Steria har gjennomført sammen med Opinion, viser at de fleste norske virksomheter har ambisjoner, men er umodne når det gjelder å skape verdi av data. Det er kritisk, ettersom fremtidens konkurransefortrinn er knyttet til effektiv utnyttelse av denne. Virksomheter som baserer beslutningene sine på data, og bruker innsikt til å forbedre prosesser og fornye forretningsmodeller, er fremtidens vinnere.

Koronakrisen har bidratt til å sette digitalisering høyere på lederes agenda. Dette er derfor et perfekt tidspunkt til å ta grep for å skape en mer effektiv virksomhet. Et smart sted å starte, er å utnytte mulighetene som ligger i data.

96 prosent av virksomhetene mangler kompetanse

På tross av at teknologi for å lagre og prosessere store mengder data stadig utvikles, viser en studie fra Harvard Business Review at under én prosent av data som samles i verden, brukes i forretningsøyemed. Det er synd, ettersom virksomheter som målrettet samler, bearbeider og analyserer data, kan:

Ta bedre beslutninger basert på fakta, ikke magefølelse.

Skape bedre kunde- og brukeropplevelser basert på innsikt (data).

Være til stede i riktig kanal, med riktig budskap.

Øke lønnsomheten ved å effektivisere og automatisere prosesser og eliminere feil.

I undersøkelsen kommer det frem at syv av ti norske virksomheter selv mener at de er datadrevet. Ser vi nærmere på tallene, sier samtidig 67 prosent at de ikke automatiserer manuelt arbeid, og hele 96 prosent sier at virksomheten ikke har tilstrekkelig kompetanse på å samle og utnytte data. Det kan altså virke som at virksomheter som selv mener de er datadrevet, fortsatt har et stykke å gå – eller ikke fullt forstår hva det vil si å være datadrevet.

Tre punkter for å bli datadrevet

La oss se litt nærmere på hva som skal til for å bli datadrevet. Vi mener det er tre overordnede temaer man bør starte med: 1. forstå hvordan data skaper verdi, 2. riktig styring og 3. digital kultur i virksomheten.

Forstå hvordan data skaper verdi. Data i seg selv har ingen verdi. Det er når data settes i system for å utvikle nye løsninger eller forbedre eksisterende prosesser at verdi skapes. Enhver virksomhet eksisterer for sine kunder, og det er viktig å ha hovedfokus på hvordan innsikt fra data kan skape en bedre opplevelse for brukere eller kunder. Mange er opptatt av datamengde, men å identifisere hvilke data som skaper forretningsverdi og hvilke data som ikke gjør det, er like så viktig. Riktig styring. Dårlig datakvalitet stopper mange fra å utvikle virksomheten basert på data. Svak datakvalitet resulterer i upresis innsikt som fører til dårligere beslutninger. Virksomheter som lykkes har samling og bearbeiding av data institusjonalisert i virksomheten. Formålet er å sikre at kvaliteten på data i kildesystemene er god nok til å bygge analytics-applikasjoner, fra Power BI til kunstig intelligens, som beslutningstakere kan stole på. Digital kultur. Mange tenker at å bli datadrevet kun handler om teknologi. Imidlertid er det ofte eksisterende bedriftskultur som er den største barrieren for å bli digitalisert og datadrevet. Bygging av en digital kultur starter hos ledelsen. Ledere må støtte opp under virksomhetsutvikling der data står sentralt og sørge for å skape en kultur der data deles på tvers av avdelinger eller forretningsområder.

Morgendagens virksomheter er datadrevet

Virksomhetene som tilpasser seg best og raskest i dag, er de som lykkes i morgen. På tross av at flere norske virksomheter mener de i dag bruker data aktivt, har undersøkelsen vist at de fleste har et stykke å gå. Dersom virksomhetene utforsker hvordan data kan skape verdi, sikrer styring og utvikler en digital kultur for bruk av data, kan de enklere respondere raskt til endringer i markedet og i samfunnet. De skaper bedre produkter og tjenester, og holder seg relevante – også i en koronafri fremtid.

(Sopra Steria vil snart legge ut mer informasjon om undersøkelsen på sine nettsider, red. anm.).