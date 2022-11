De siste ukene har vi sett nyheter om at statlige etater, som Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, har etablert seg med «filialer» i metaverset.

Dette spennende og nye digitale landskapet kan bli viktig for offentlige aktører i årene som kommer, og i så måte har jeg stor forståelse for at Brønnøysundregistrene mener at «det kan være en fordel å være tidlig ute».

Kontrolleres av få aktører

Norsk offentlig sektor og EU sliter med å regulere dagens digitale landskap, i kryssilden mellom globale plattformer på den ene siden og nasjoner som ønsker å utøve digital innflytelse på den andre.

Kartet over dagens digitale landskapet er det på ingen måte det offentlige eller staten som tegner, vi har ikke engang vårt eget «digitale kartverk» som har oversikt over det grunnleggende.

Det nærmeste vi kommer er Datatilsynet, som ofte kommer med gode faglige råd, men som like ofte blir oversett og neglisjert av offentlige virksomheter og politikere.

De digitale utgavene av E6 og E18 eies og kontrolleres av Facebook, Microsoft, Google og andre globale aktører. De siste årene har EU prøvd å regulere, men det er på mange måter fortsatt «fri fart» på de digitale motorveiene.

Det digitale kjøpesenteret kontrolleres av Amazon, som nå også har utviklet seg til å bli en svært viktig infrastruktur for arkivering av offentlige dokumenter og data gjennom tjenestene rundt AWS.

I dag er det svært mange områder hvor én eller noen få aktører har kontroll på et område som inngår i den digitale infrastruktur til offentlig sektor.

Vi er allerede sent ute

Det er svært lite som tyder på at denne utviklingen vil snu, vi kan i aller beste fall se for oss at vi klarer å regulere noen utvalgte områder.

Mens offentlige aktører og nasjoner sliter med å få grep om dagens situasjon, har de store globale teknologigigantene bestemt seg for å tegne et helt nytt kart, og etablere en helt ny digital verden gjennom Metaverset.

Vi skal heller ikke glemme at stater som Kina investerer tungt i selskaper som utvikler metavers-relaterte konsepter og tjenester.

Metaverset er helt i startgropen, men vi er egentlig allerede litt sent ut. Skulle vi denne gangen allikevel prøve å bidra til å påvirke utviklingen av dette nye landskapet før vi sitter i en situasjon hvor vi er mer avhengig av plattformene, enn de er av oss som offentlige virksomheter?

Hvis det er slik at alt fra Kongehuset, Nav, Skatteetaten, Hamar kommune og andre offentlige virksomheter skal etablere seg i metaverset, burde vi ikke da bidra til å sikre at dette nye digitale domenet er tuftet på de samme verdiene og normene som gjelder ellers i samfunnet?

Digital byplanlegger

Det krever svært spesifikk kompetanse for å kunne bidra med noe substansielt når man skal snakke fellesskapets sak opp mot de store aktørene som nå utvikler Metavers-tjenester.

Det krever enda dypere kunnskap og innsikt for å kunne se 5, 10 eller 15 år frem i tid.

Jeg mener at «noen» må ha dette som oppgave, på vegne av oss som nasjon, og for å kunne hjelpe offentlig virksomheter til å navigere i et terreng som blir mer og mer komplisert.

Dette burde ikke handle om å etablere en komite eller et hurtigarbeidende utvalg som leverer en rapport til en minister, som så bestemmer seg for å skrive en stortingsmelding som bare en liten gruppe av stortingspolitikerne forstår.

Tiden er inne for å etablere et teknologisk miljø eller senter som samler de beste forskerne, teknologene og eksperter fra andre relevante disipliner for å tegne det digitale kartet på vegne av fellesskapet, og ta rollen som digital byplanlegger når nye tjenester og områder, som Metaverset, er under utvikling.

Dette må være et miljø som har ressurser og tid til å tenke langt, og til forstå det digitale landskapet i detalj.

Sikre grunnleggende verdier

Dette handler ikke om å regulere Metaverset. Det handler om at den teknologiske utviklingen har blitt en del av våre liv og vårt samfunn.

Vi må derfor som nasjon investere betydelig for å sikre at de grunnleggende verdiene og normene i vårt samfunn faktisk også er gjeldende i det digitale paradigmet.

Likeverd, menneskerettigheter og demokratiske verdier må være tydelig befestet før en horde av offentlige virksomheter rusher inn og etablerer seg i et nytt digitalt landskap.