Rådet som skulle dele all data i kongeriket

Regjeringen har satt ned det etterlengtede dataprioriteringsrådet. Rådet skal kartlegge hvilke data som er nyttig å dele og gi regjeringen en anbefaling. Rådet er godt sammensatt, og jeg applauderer det på overskriftsnivå, men vi ser nærmere på det, er det lite håp om faktisk endring.

Skalerer dårlig

For det første skal rådet «vurdere hvilke data fra offentlig sektor som har størst samfunnsverdi, legge til grunn kost-nytte, samfunnsgevinster, sikkerhet og personvern, og overordnede etiske vurderinger».

Med andre ord skal rådet, sammen med næringslivet/sivilsamfunnet, definere samtlige innovasjonsideer som tar i bruk alle norske offentlige data.

Det tyder på nok en urealistisk forståelse fra politisk hold om hvordan digital innovasjon skjer og hvor komplisert dette faktisk er.

Hvilket nivå?

Det er lett å tenke at rådet kan legge seg på et overordnet nivå her, for eksempel si at mobilposisjonsdata bør deles. Men dersom brukstilfellet er definert på et for overordnet nivå, klarer det ikke å utrede personvern og sikkerhet godt nok til at regjeringen kan ta faktiske avgjørelser – noe som vil si at vurderingene må gjøres av forvaltningsorganene selv.

Og så er vi tilbake der vi er i dag ,med manglende juridisk fortgang og sprikende vurderinger.

Spørsmålet er ikke om mobilposisjonsdata er nyttig, men å definere på mikronivå hvilke aktører, med hvilke sikkerhetstiltak, som kan få hva slags tilgang, samt på hvilket nivå dataene deles og når de må slettes. Og dersom rådet legger seg på dette nivået, blir arbeidsmengden umulig å håndtere.

Mest sannsynlig vil hvert case, uansett overordnet eller detaljert nivå, bli en sprettball mellom politisk og forvaltningsmessig nivå i flere år fremover, for det finnes nok ikke noen i hverken regjeringen eller departementer som vil ta noe som helst risiko rundt deling av sensitive data. Og dersom dataene ikke er sensitive, er det ikke en sak uansett.

Datadelingscase med sensitive data er litt som troll, hvis du løfter et av dem frem i lyset, så vil de stivne til. Det er alltid noen som vil rope høyt om at det er helt uakseptabelt å dele de.

En alternativ tilnærming

Her er en annen måte vi kunne gjort det på: