Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

20-årsdagen ble behørig markert med festskrift, «meetups» og tilbakeblikk på to tiår med smidig. Som programskrift for et nytt tankesett er manifestet for smidig programvareutvikling i en særstilling med tanke på innflytelse, særlig på programvareutvikling. I tillegg er tankesettet på full fart ut av IT-avdelingen og inn i hele organisasjonen.

Det smidige manifestet ble skrevet i en tid hvor prosjekter var rådende, og plandreven gjennomføring var den den store fienden. Det smidige manifestet endret på dette gjennom å fokusere på fart og tilpasningsdyktighet gjennom teknologien. Et gigantisk endringsprosjekt bestående av et felles tankesett, definert av fire verdier og rettledet av tolv prinsipper. Målet var å rettlede programvareutviklingen. Etter hvert som «programvare spiser verden», har også manifestet blitt økende relevant og nødvendig for å trives i en digital hverdag. For å ta ut full verdi av manifestet foreslår vi å skrive kundeverdi først og øverst.

Litt for smidig smittestopp

Det finnes mange eksempler på hva som kan skje når bærekraftig kundeverdi ikke er øverste prioritet og fokus. For eksempel, så leverte første versjon av Smittestopp fint på alle de fire smidige verdiene i manifestet, uten å levere verdi i den virkelige verden. Appen illustrerte poenget med at kjørende programvare ikke er et mål på fremdrift.

Andre versjon av Smittestopp var langt mer tillitvekkende, og fikk kjørende programvare ut til befolkningen i rammer som gjorde den verdifull. Teknologien knytter sammen behovene i den virkelige verden med forretningens mål, krav og behov. Og uten dette «limet» er smidig verdiløst.

Fokuset på realisert verdi er like aktuell for det offentlig som det private. For eksempel peker Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 på nettopp dette: Forstå hvem man er til for, og produser verdi for dem. Det er det eneste målet på fremdrift, uavhengig av om programvaren fungerer. Smidig tilfører fart og (hvis man lytter til omverden) tilpasningsdyktighet. Men fungerende programvare gir ikke automatisk verdi. Vi lar oss ofte fortelle at vi ikke må tolke manifestet bokstavelig. Det som står mellom linjene er viktigst, og at resten er gode råd og rettesnorer i hverdagen. Vi er av den oppfatning at det som er viktigst bør sies. Ofte.

Nødvendig verdifokus i Manifestet

Vi har mye å takke det smidige manifestet for, så vel som Lean og designtenkning, for å nevne noen. Det utvikles stadig nye måter å levere verdi raskere og bedre. Heldigvis utvikler det smidige tankesettet seg også. 20 år etter savnes det eksplisitte fokuset på verdiskapning. I dag er ikke spørsmålet hvordan vi bør bygge noe, men om vi bør bygge det.

Fungerende programvare gir ikke automatisk verdi. Kanskje føles det godt, men det er bare halve jobben. Først når du realiserer verdi for andre, vet du at du har et eksistensgrunnlag. Fungerende programvare i hendene på brukeren var kanskje en gang det primære målet på fremdrift og suksess. Men i dag er den eneste gangbare valutaen er realisert kunde- og brukerverdi. Derfor må kundeverdien gjøres eksplisitt i toppen av Manifestet, for at det skal forbli like relevant de neste tjue årene.