Regjeringen gir opp Smittestopp-appen, prøver seg på ny løsning

Regjeringen avvikler prosjektet med den såkalte Smittestopp-appen. I stedet vil de utvikle en ny løsning basert på Apple og Googles rammeverk.

– Norge tok sjansen ved å være tidlig ute med å forsøke å etablere en smitte-app. Dessverre lyktes vi ikke med det arbeidet. Det har vi lært av. Og nå går vi videre, sa helseminister Bent Høie (H) på mandagens koronapressekonferanse.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har rådet regjeringen til å droppe Smittestopp-appen og heller satse på løsningene fra Google og Apple.

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier Høie.

Googles og Apples felles rammeverk for smittesporing (GAEN), registrerer kun anonym Bluetooth-nærkontakt med lagring på brukernes telefoner.

– En app basert på denne teknologien gjør det også mulig med digital smittesporing på tvers av landegrenser. Det vil være viktig for å kunne åpne for økt reisevirksomhet, konstaterer Høie.

8 uker

FHI anslår at det vil ta åtte uker å utvikle den nye appen, som skal anskaffes i markedet.

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Høie i en pressemelding.

FHI har vurdert flere alternativer for veien videre for digital smittesporing, etter at Datatilsynet i juni vedtok midlertidig forbud mot innsamling av personopplysninger gjennom appen Smittestopp. Det førte til at FHI slettet alle data og deaktiverte appen.

Blant alternativene var å gå videre med Smittestopp, men innføre to samtykker, en for smittesporing og en for analyse, slik Stortinget vedtok 16. juni. Dette anbefalte ikke FHI, fordi det også ville kreve sentral lagring, noe som ble sterkt kritisert ved Smittestopp-appen.