For første gang siden 2010 er ikke Apple lenger blant de største på mobil

For første gang siden andre kvartal i 2010 er ikke Apple å finne på første- eller andreplass i smartmobilmarkedet. Dette opplyser analyseselskapet IDC i en pressemelding. Dette er oppsiktsvekkende, da det ikke er mange kvartalene siden Apple var den aller største leverandøren av smartmobiler. Likevel har det en innlysende forklaring, noe vi kommer tilbake til.

Huawei føk forbi

Selv om Apple leverte noen hundretusen flere smartmobiler i forrige kvartal enn i det samme kvartalet i fjor, og selv dette også har økt Apples markedsandel med et par tiendedels prosentpoeng, så har det ikke vært nok til å stå imot veksten til Huawei.

Det kinesiske selskapet har økte i andre kvartal leveransene med mer enn 15 millioner enheter, sammenlignet med samme kvartal i 2017. Markedsandelen har dermed økt fra 11,0 til 15,8 prosent.

Også Canalys og Strategy Analytics melder om den samme utviklingen.

Ifølge IDC er Huawei markedsledende i Kina med en markedsandel på 27,0 prosent, noe som også er ny rekord for selskapet. I løpet av andre kvartal har Huawei opplevd stor etterspørsel etter enheter i prissjiktet 600 til 800 dollar, og da spesielt etter modeller i seriene P20/P20 Pro.

Smartmobilmarkedet i andre kvartal av 2018 ifølge IDC. Illustrasjon: IDC

Innovasjon

Dessuten introduserte selskapet i forrige kvartal en GPU Turbo-teknologi som skal gi mange nye og eksisterende enheter mye bedre grafikkytelse, samtidig som at energiforbruket reduseres betydelig.

Selv om GPU Turbo nok ikke har hatt noen direkte innvirkning på salget av Huaweis enheter, siden teknologien ikke er ventet å bli tilgjengelig før nå i august, bidrar den til å bygge oppunder Huaweis profil som en innovativt leverandør i et marked hvor det har vært langt mellom de innovative nyhetene i det siste.

Den i alle fall mest omtalte nyheten de siste kvartalene, er «busslommen» på toppen av skjermen, noe som først ble innført

Huawei skal på hjemmebane også ha gjort solgt svært mange Honor-enheter i forbindelse med shoppingdagen 618 (18. juni) hos den gigantiske, kinesiske nettbutikken JD.com.

Oppskriftsmessig

Som digi.no skrev tidligere i dag, økte Apple overskuddet til tross for at selskapet solgte færre iPhoner enn analytikerne hadde forventet. Målt i antallet leverte enheter, var årets andre kvartal det dårligste på et år.

Men dette er akkurat slik det pleier å være med Apple. Selskapet slipper vanligvis sine nye iPhone-toppmodeller på markedet i på slutten av tredje kvartal. Fjoråret var likevel et unntak. Da kom iPhone 8 oppskriftsmessig på markedet mange steder i september. Men i tillegg kom iPhone X på markedet i november.

S9-nedtur

Dette gjorde at Apple var den største leverandøren av smartmobiler i fjerde kvartal i fjor. I første kvartal var Samsung tilbake igjen på topp.

Forrige kvartal var derimot svakt for Samsung, noe som blant annet skyldes at flaggskipmodellen Galaxy S9 ikke har slått så godt an.

Lenger ned på listen ser vi at også Xiaomi har økt leveransene kraftig det siste året, noe som har ført til at selskapet har passert Oppo. Sistnevnte har bare hatt beskjeden vekst det siste året.

Xiaomis framgang skyldes ifølge IDC særlig vekst i India og Indonesia.

De totale leveransene av smartmobiler falt med 1,8 prosent i forrige kvartal, sammenlignet med andre kvartal i 2017. Dette er tredje kvartal på rad at leveransene går ned, noe de ellers knapt har gjort siden smartmobilmarkedet oppsto.