Suksessrik overgang fra prosjekt til team er avgjørende for næringslivets fremtid

Med teknologiutviklingens raske tempo står næringslivet overfor kontinuerlige utfordringer og muligheter. Det siste året har fremveksten av kunstig intelligens og økende økonomisk usikkerhet bidratt til å ryste grunnlaget for tradisjonelle forretningsmodeller ytterligere. Virksomheter som bruker prosjekter og rigide, fagbaserte strukturer for å drive utviklingen, ender i stedet opp med å øke den organisatoriske gjelden.

Mange norske virksomheter har omfavnet teamorganisering som en effektiv måte å utnytte teknologiske muligheter på, redusere organisatorisk gjeld og fremme bærekraftig utvikling og endringsdyktighet gjennom tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig innovasjon.

Teamorganisering tilrettelegger for en dynamisk og effektiv navigering gjennom uforutsigbare utfordringer, med organisatorisk fleksibilitet som fundament for kontinuerlig læring. Ved å samle arbeidet i tverrfaglige team sikres representasjon av all essensiell kompetanse, noe som aktivt fremmer verdiskaping. Dette gjør teamet til en effektiv verdiskapingsenhet, optimalt utrustet for å møte dagens sammensatte utfordringer, i skarp kontrast til de begrensningene som isolerte prosjekter og punktinitiativer representerer.

En kunnskapstrussel

Fag- og prosjektorganisering viser seg ofte som barrierer for organisatorisk læring. Erfaringsmessig fremmer prosjekter sjelden endringsdyktighet og bør derfor betraktes som unntaket snarere enn standarden. Mens teamorganisering fremmer uavbrutt kontinuerlig læring og innovasjon, resulterer prosjektmodeller ofte i organisatoriske og kunnskapsmessige tomrom, både ved oppstart og, særlig, ved avslutning. Konsekvensen av prosjektmodellens tilnærming er at kunnskap ofte går tapt, noe som blir svært kostbart i en kompleks hverdag. Prosjekter fylles ofte med ekstern kompetanse, som tar med seg verdifull kunnskap ut av virksomheten ved prosjektets slutt. Dette gjør virksomheter ekstra sårbare når utvikling kontinuerlig organiseres i prosjektform.

Overgangen til en dynamisk team-organisasjon kommer ikke uten utfordringer. Suksess krever blant annet at vi overvinner to hindre. Det første er håndtering av konkurrerende mål mellom fagområder/prosjekter og team. Det andre er tilpassing av lederrollen til team-basert ledelse. Disse utfordringene understreker et presserende behov for nye tilnærminger til målsetting og ledelse, noe som er essensielt for å utvikle organisatorisk smidighet.

Forent team-innsats mot felles mål

For å oppnå suksess med teamorganisering, bør målene settes på team- eller leveransenivå, fordi teamet fungerer som produksjonslinjen for å realisere selskapets strategiske mål og skape verdi. Imidlertid feiler mange virksomheter ved å tro at ved å fastsette mål både for avdelinger og team, øker effektiviteten. I realiteten forhindrer dette verdiskaping ved at teammedlemmer blir strukket mellom å oppfylle både avdelingens og teamets mål, noe som fører til en utvanning av innsats og underminering av teamets mål. Når mål konkurrerer, blir det opp til hvert enkelt teammedlem å prioritere, noe som forstyrrer samlet innsats.

Løsningen ligger i å fastsette klare mål for teamet og deres leveranser først, og deretter definere fagmål som komplementerer, i stedet for å konkurrere med, disse målene. En slik tilnærming forener teamets innsats rundt et felles mål, som i sin tur støtter opp under virksomhetens overordnede målsettinger.

En nødvendig evolusjon

Den andre utfordringen handler om lederens rolle, som i en teamorganisert virksomhet skifter fra å godkjenne og koordinere oppgaver til å fasilitere teamets suksess. I denne nye rollen er lederens primære oppgave å tilrettelegge for optimale arbeidsforhold, ved å tilby strategisk kontekst og støtte fremfor å detaljstyre hver enkelt leveranse. Dette innebærer at moderne ledere utvikler en støttende lederstil, som kultiverer selvstendighet og ansvarlighet innen teamet. Lederen er aktivt til stede for å støtte teamet gjennom uforutsette utfordringer og påser at det verdiskapende arbeidet fortsetter uforstyrret.

Overgangen fra prosjekt- til teamorganisering er mer enn en trend; det er en nødvendig evolusjon for å takle dagens og fremtidens utfordringer. Flere norske eksempler fra både offentlig og privat sektor styrker argumentet for denne tilnærmingen. Teamorganisering blir avgjørende for virksomheters overlevelse og vekst i en global og uforutsigbar verden. Ved å adressere digitale utfordringer og bygge en bro mellom tradisjonelle og nye praksiser, kan vi tilrettelegge for endringsdyktig og bærekraftig verdiskaping.