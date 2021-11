Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Med fornybar energi og ledende teknologi- og industrimiljøer har Norge konkurransefortrinn som skal til for å dyrke fram et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv.

Men kompetanse er et knapphetsgode. Sammen med gode etter- og videreutdanningsmuligheter har vi lenge etterlyst flere studieplasser innen teknologifag i fagskoler og høyere utdanning.

Til tross for en offensiv Hurdalsplattform, var nye studieplasser sørgelig fraværende da Støre-regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2022

Grønn lissepasning

Gjennom SVs forhandlingsutspill denne uka i sitt alternative statsbudsjett, leverte partiet en grønn lissepasning på kompetanse til Støre-regjeringen.

«Vi må øke antallet fagskoleplasser innen fremtidsretta næringer og vri kompetansepolitikken i grønn retning», står det å lese. SV vil:

Opprette 1000 fagskoleplasser til grønt skifte

Opprette 1000 nye studieplasser ved Universiteter og Høyskoler for det grønne skiftet

Å satse på grønne, fremtidsrettede næringer vil sikre arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn. IKT-industrien skal ansette i hopetall i næringer som havvind, karbonfangst- og lagring, batteri- og hydrogenproduksjon, datasentre og havbunnsmineraler.

Beregninger viser at IKT-næringene, gjennom egen produksjon og leveranser til andre næringer, har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i Norge i perioden 2003–2017.

Samfunnsøkonomisk tap

Udekkede kompetansebehov er et samfunnsøkonomisk tap for landet. Dersom man ikke klarer å fylle gapet mellom antall arbeidstakere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet fram mot 2030, risikerer vi et verditap på 2,2 milliarder årlig viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

I dag har IKT-næringen opp mot 15.000 ubesatte stillinger. Samme rapport viser at kompetansegapet vil akselerere i tiden fremover, og at det vil mangle 30.000 IKT-stillinger innen 10 år.



Dersom Norge skal henge med i det grønne digitale skiftet må vi ha nok folk med spisskompetanse innen IKT, ellers vil vi miste arbeidsplasser til utlandet.

Svaret for vår nye regjering bør være grønt, og da trenger vi kompetansen og arbeidskraften som skal gjøre jobben. IKT-industrien bygger fremtidens Norge.