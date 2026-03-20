Telias påstand er feil

Espen Weum i Telia svarer på mitt innlegg med at testen gir én vinner. Det er også irrelevant for spørsmålet jeg stilte i mitt forrige innlegg: gir denne testen grunnlag for å kalle seg «Norges beste mobilnett»?

Weum bruker det meste av sitt svar på å forsvare testens metodikk. Det er greit, men det er ikke det jeg angriper. Rohde & Schwarz kan være dyktige fagfolk med seriøse måleverktøy.

Spørsmålet er om resultatet av én bestemt test, gjennomført på oppdrag fra Telia, gir tilstrekkelig grunnlag for å benytte påstanden om at de er «Norges beste mobilnett» i norsk markedsføring.

Telias egen tolkning

Svaret på det spørsmålet er ikke gitt av Rohde & Schwarz. De kan godt krone Telia til en vinner i sin test. Men, å gå fra «ranking first with a score of 830 out of 1000 points (...) on the Rohde & Schwarz Network Performance Score» til «Norges beste mobilnett», det er Telias egen tolkning.

Forbrukertilsynet sier eksplisitt at generelle påstander som «best i test» må konkretiseres. Det må fremgå hva man faktisk er best på. Dette gjelder også når test-utføreren har utstedt et «best i test»-merke:

«Uavhengig av hvilken konklusjon og hvordan testutføreren betegner testvinneren, må bruk av «best i test»-merke eller lignende komplementeres med påstander som konkretiserer hva man er blitt ansett som best på.»

Hva viser testen Telia konkret er best på? De er best på å sette opp taleanrop raskt. De er ikke raskest på data – Telenor er raskere på datahastighet i samtlige geografiske kategorier, uten ett eneste unntak, i den samme rapporten Telia bruker som grunnlag for å kalle seg «Norges beste mobilnett».

Telias nettside etter at Weum kom med sitt innlegg. Telia benytter ikke formuleringen "kåret til" i forsidebildet. Skjermdump fra onsdag 18. mars kl. 12.58. Teksten på nettsiden er nå, fredag 20. mars, endret av Telia. Skjermbilde: Telia/Bjørn Amundsen

Ikke alltid «kåret til»

Weum åpner sitt innlegg med en presisering om at Telia kommuniserer at mobilnettet er «kåret til» Norges beste. Det er en grei nyanse å påpeke, og i den grad formuleringen konsekvent brukes, er det litt bedre enn et rått superlativ.

Problemet er bare at det ikke er sant.

Annonser og grafiske elementer hentet fra Facebook-annonser og Telias nettside, etter at innlegget til Weum ble publisert, viser at Telia ikke konsekvent benytter ordlyden «kåret til».

Å bake inn «kåret til» for å ro seg unna Forbrukertilsynets veileder er uansett bare semantisk gymnastikk. Og argumentet er spesielt svakt når man har glemt å «kåre» seg selv flere steder.

Best i hver sin test

Weum påpeker at Ookla og Opensignal er proprietære, altså basert på selskapenes egne lukkede modeller. Det er riktig. Men, jeg viste til dem av én spesifikk grunn: for å illustrere at andre tester i markedet ikke støtter Telias påstand om «Norges beste mobilnett».

Det betyr ikke at Rohde & Schwarz' måling er feil. Det er å koble målingene deres til «Norges beste mobilnett» som er feil.

Skal man kåre seg til «Norges beste mobilnett», kan man ikke bare se bort ifra flere uavhengige tester hvor Telenor er vinner.