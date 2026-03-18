Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen hevder at Telias bruk av tittelen «Norges beste mobilnett» ikke stemmer med virkeligheten. Det gjør den.

Og en presisering først: Vi kommuniserer at vårt mobilnett er kåret til Norges beste. Påstanden bygger på en internasjonalt anerkjent og metodisk helhetlig test gjennomført av Rohde & Schwarz, en ledende internasjonal leverandør av test‑ og måleløsninger for mobilnett.

Testen ble gjennomført på over 7250 kilometer og omfattet mer enn halvparten av Norges befolkning. Totalt ble det gjort over 16.650 taleanrop og 170.500 datatester for å evaluere mobilnettene til de tre operatørene.

Telia kom best ut, med en samlet «Network Performance Score» på 830 poeng av 1000. Det plasserer oss blant verdens ledende mobilnett. Dette er ikke Telias tolkning. Det er resultatet av testen.

Helhetlig test, helhetlig vinner

Rohde & Schwarz bruker en standardisert og ETSI‑basert NPS‑metodikk (Network Performance Scoring), som måler faktisk brukeropplevelse på tale, data, surfing, sosiale medier og video.

Metoden er harmonisert på tvers av europeiske land og følger ETSI‑retningslinjer for måling av tjenestekvalitet i mobilnett, nærmere bestemt ETSI TR 103 559.

I årets test scorer Telia høyest totalt. Det er derfor vi kommuniserer som vi gjør.

Telenor velger ut sine favorittmålinger

Amundsen peker på enkelte hastighetsmålinger i testen der Telenor ligger foran. Det stemmer at Telenor er raskere på noen rene hastighets‑KPIer, men det betyr ikke at de vinner kategoriene i testen.

I den offisielle scoren fra Rohde & Schwarz ligger Telia foran både i taletjenester og datatjenester; de to hovedkategoriene testen bygger på.

Testen gir én vinner. Det er Telia. Det er denne konklusjonen som brukes i markedsføring, i tråd med Forbrukertilsynets regelverk.

Om vektingen og Finnmark

Telenor reagerer på at taleoppsett får høy vekt. Tale er en del av ETSI‑metodikken og en sentral kjernefunksjon i mobilnettet for både privat‑ og bedriftskunder. Vektingen er ikke bestemt av operatørene, men av en standardisert internasjonal metode.

Amundsen peker også på at Finnmark ikke er med i årets test. Rohde & Schwarz gjennomfører et representativt nasjonalt utvalg basert på befolkningstetthet, ikke en fylkesvis kartlegging. Dette er standard praksis i alle land metodikken brukes i. Årets målinger inkluderer sentrale deler av Nord-Norge, med blant annet byene Bodø, Narvik og Tromsø.

Om andre tester

Amundsen viser til at Telenor kommer godt ut i andre tester. Det gjør Telia også. Opensignal og Ookla måler imidlertid andre ting enn Rohde & Schwarz, og rangeringene varierer naturlig mellom metodikk, år og kategorier. Det er ikke noe nytt i telekom.



Rohde & Schwarz bruker dessuten en åpen og transparent ETSI‑basert metode der alle operatører kan delta og gi innspill, mens metodene til Ookla og Opensignal er proprietære og kun påvirkes av dem selv.

Telia følger regelverket

Telia følger Forbrukertilsynets veileder og markedsføringsloven. Påstanden om at vårt mobilnett er kåret til Norges beste er sann og kan dokumenteres. Videre opplyser vi i markedsføringen om hva som testet, hvor det er testet, testleverandør, og tidspunkt.

Det er ingen uenighet om hva testen faktisk konkluderer med: Rohde & Schwarz gir Telia høyest totalscore. Derfor kommuniserer vi med stolthet at vårt mobilnett er kåret til Norges beste.

At Bjørn Amundsen og Telenor ikke liker resultatet, er en annen sak.