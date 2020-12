Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

I kommentarfeltet renner det inn meldinger fra ungdom over hele verden: «This looks like an airport», «I would be overly happy in this school», «I’m moving to Norway lol BYE». Norske og europeiske ungdommer bruker TikTok til å snakke om lovfestet tilgang på høyere utdanning, gratis helsetjenester og skandinaviske fengselsmodeller. Det harseleres, skrytes hemningsløst og diskuteres heftig på tvers av landegrenser, og kommentarfeltene koker.

Den amerikanske dragkampen rundt begrepet sosialisme nedkjempes sakte, men sikkert her – i en verden der politikere og «boomers» ikke har verken oversikt eller påvirkningskraft.

Faksimile: En norsk TikTok-bruker viser frem BIs lokaler til et internasjonalt publikum. Videoen har 4,7 millioner visninger. Foto: Tiktok (Skjermdump)

Den forhatte sosialismen

Sosialisme er nærmest for skjellsord å regne i USA, særlig på høyresiden, men også for mange på sentrum-venstresiden. De rynker på nesa av Bernie Sanders og mener fløyen har havnet for langt til venstre. Men nå kan TikTok være med på å nyansere bildet av hva sosialisme og den nordiske modellen innebærer.

Tall fra 2019 viser at amerikanske millenials og gen z-ere er betydelig mer positive til ordet sosialisme enn de eldre generasjonene som levde under den kalde krigen, samtidig blir det stadig færre i samme målgruppe som har positive assosiasjoner til begrepet kapitalisme.

Digital aktivisme

Når vi vet at TikTok har 100 millioner aktive brukere i USA, og at nesten 60 prosent av disse er under 30 år, kan det se ut til at ungdommene selv er i ferd med å skjære gjennom den politiske støyen. De «underviser» hverandre i hvordan det er å leve andre steder i verden, de maner til kamp om fanesaker som klima og rasisme, og de klekker ut bemerkelsesverdige politiske kampanjer.

Under årets valgkamp var det for eksempel en gjeng TikTok-brukere som kjøpte opp brorparten av billettene til et av Trumps valgkampmøter, for så å ikke dukke opp. Det skapte glisne seter på arrangementet og dårlig stemning i Trump-kampanjen.

Utfordringen med denne selvskapte TikTok-virkeligheten er imidlertid at det ikke bare er de rettskafne som er med på å skape, og dra nytte av den.

TikTok-ekstremistene

En ung mann poserer med et automatvåpen. Den stemningsfulle country-musikken som spiller over den forstyrrende videoen, er typisk for denne høyreekstreme grupperingen. Har du hørt om Boogaloo Bois?

Boogaloo Bois er en slags anarkistisk milits som i disse dager maner til borgerkrig i USA. De opptrer nesten alltid tungt bevæpnet, og medlemmene har ved flere anledninger tydd til vold og drap. Nå bruker de TikTok for å fremme budskapet sitt mot et ungt og lett påvirkelig publikum – og for å møte likesinnede. Høyreekstreme som har blitt bannlyst fra andre sosiale plattformer har funnet et hjem på TikTok.

Algoritme-generasjonen

Side om side med ny-sosialister, miljøforkjempere og amatørdansere, går altså sinte, unge menn i skuddsikker vest, abortmotstandere og konspirasjonsteoretikere. Alt er lov i krig og kjærlighet – og alt er (tilsynelatende*) lov på TikTok.

Ylva Vethe er Kommunikasjonsrådgiver ogdigital innholdsprodusent i Gambit H+K. Foto: Privat

I algoritmens tidsalder har vi blitt mer politisk polariserte. Sentrumspolitikken forvitrer, den er for tam for oss nå som vi er blitt vant til å sitte inne i vårt eget, øredøvende ekkokammer. Vi ser det klart og tydelig i USA og i andre vestlige land. Her hjemme har ikke Arbeiderpartiet hatt dårligere valgresultater siden begynnelsen av 90-tallet, mens MDG, Rødt og SV vokser, spesielt blant unge. Spørsmålet er hvilken langsiktig effekt denne ytterliggående tendensen vil ha på dem som skal styre samfunnet i morgen.

Kommer TikTok-ungdommene til å redde verden, slik The Guardian håper? Det spørs, men det som er sikkert, er at de kommer til å forandre den.

*TikTok har offisielle retningslinjer som skal sile ut voldelig og ekstremt innhold, og de fjerner også innlegg som bryter med disse når de oppdager, eller blir gjort oppmerksom på det. De klarer likevel ikke å fange opp mye av innholdet som er problematisk. Dette er en utfordring de også deler med andre plattformer som Facebook og Twitter.