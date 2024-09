Utviklere må ikke være så dømmende

Hva skal egentlig til for å utvikle den perfekte løsningen for den aktuelle brukergruppen i det aktuelle prosjektet? Det klarer du neppe å finne ut av uten å snakke med dem som faktisk skal bruke løsningen. Men det er ikke nødvendigvis praksis for alle utviklere.

I mange organisasjoner er det en satt forventning om at det er designerne som snakker med brukerne før tjenesten utvikles. Men her må også utviklerne med. Snakker du ikke med brukerne, begrenser det hva du kan få til som utvikler og som organisasjon.

Så, hva er hemmeligheten for å lykkes med effektiv softwareutvikling?

Jo, vi må slutte å løse feil problem! Det skjer på flere måter. Hvis vi ikke snakker med brukerne først, ender vi ofte opp med å løse problemet på feil måte, og det er fort gjort å misforstå viktige aspekter ved løsningen.

Tips 1 er derfor: Forstå brukerne, besøk dem og vær sammen med dem jevnlig mens du jobber med utvikling.

Utviklere som arkeolog

En annen viktig del av prosessen handler rett og slett opp å være arkeolog. Når du jobber på et prosjekt som skal erstatte eller interagere tett med eksisterende system, hjelper det mye å kjenne det eksisterende systemet i detalj. Lær deg å bruke det gamle før du begynner å utvikle en ny versjon. Det kan være et viktig skritt på veien mot et vellykket prosjekt.

Tips 2 er derfor: Vær arkeolog! Grav og titt i det eksisterende systemet. Først i en testversjon av brukergrensesnittet, deretter med tilgang til både testdatabasen og kildekoden.

En typisk felle for en softwareutvikler

Og ikke vær dømmende! En typisk og fristende felle er å gjøre seg opp meninger om det gamle systemet. Det kan være fristende å tenke at «det var en teit måte å lage systemet på», eller «dette er en uheldig prosess». Men husk at man som ny utvikler på et prosjekt bare ser en liten del av historien som har ført til den eksisterende løsningen. Når man studerer softwareløsninger og prosesser, er det viktig å akseptere at de er som de er. Din mening om hvor smart eller dumt det er, er irrelevant.

Tips 3 er derfor: Vær åpen og nøytral når du starter et prosjekt. Spekuleringer fører sjelden til riktig løsning. Da kan du fort ende opp med å lure deg selv.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor er teknologi avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet

Husk på dette neste gang du starter et prosjekt. Så er vi kanskje dømt til å lykkes?