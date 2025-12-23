Vi må snakke mer om IT-bransjens enorme fotavtrykk

Med ulike fagbegrep og tendenser til bokstavsuppe på alle kanter er det lett at IT-sjefer og bærekraftssjefer snakker forbi hverandre. Derfor inviterte tankesmien GoforIT et knippe nøye utvalgte representanter fra IT-bransjen til å diskutere hvordan og hva vi kan gjøre med fotavtrykket.

I IT-bransjen er vi veldig gode til å snakke om «solsiden» av bærekraft og teknologi. Kunstig intelligens er i ferd med å revolusjonere energieffektivisering og reduksjon av CO 2 -utslipp i andre bransjer, men hva med oss selv i bransjen?

Når vi snakker om bærekraft i IT, er det ofte at vi ender opp med å diskutere datasentre. Det er vel og bra, og mye viktig vi kan og bør gjøre, som strenge krav til både fornybar energi og effektiv kjøling. Men selv om datasentrene går på grønn strøm, kan vi ikke fortsette som før. Det spiller en stor rolle hvilken, hvor mye og hvordan vi lagrer data.

Som veibygging

Overgangen fra fysisk til digital distribusjon har gitt betydelige utslippsreduksjoner, skriver Mali Hole Skogen (t.v.) og Nelly Flatland. Foto: Tek Norge og Atea

Datasenter er infrastruktur. Vi kan sammenligne økningen av datasentre med veibygging. Flere veier gir ikke nødvendigvis mindre kø, heller flere biler. På samme måte gjør økt tilgjengelighet av datasenterkapasitet at vi enda en gang lar være å forholde oss til hvor mye data vi lagrer, overfører og behandler. Selve datalagringen kan vi sammenlikne med mikroplastproblematikken. Små, små biter som til sammen blir et kjempeproblem.

Hvis vi skal løse problemene våre, må vi gå teknisk og metodisk til verks. Bærekraftssjefene som skal gjøre noe med dette i IT-bransjen, må skaffe seg den nødvendige teknologikunnskapen for å kunne stille de riktige spørsmålene og forstå svarene. Det kan fort bli veldig teknisk, men det gjør det jammen også når vi snakker om bærekraft for lavkarbonbetong i byggebransjen. Manglende forståelse for PUE, som er en verdi for energieffektivisering i datasenter, bør for eksempel ikke stå i veien for redusert sløsing.

Gode eksempler

Så er det viktig å få med at vi ikke starter på null i Norge, langt derifra. Nå skjer det flere ting i bransjen samtidig. Uptime Institute har kommet med en ny og fornuftig måte å sammenligne energieffektiviteten av IT-relatert arbeid på på tvers av enheter og tjenester. Konsulenthus jobber med å endre policy på innkjøp av mobiltelefoner og økt grad av gjenbruk på IT-utstyret til de ansatte. Politiet og Sikt har utviklere og designer som jobber med å gjøre nettsidene mer energieffektive, og store virksomheter som kjøper IT-tjenester har blitt litt bedre på å spørre etter tall.

Og i Norge gjør vi allerede mye mer enn andre land. IT-selskapet Atea har gjennomført undersøkelsen «CIO Analytics» blant nesten 1300 IT-ledere i Norden og Baltikum. Tallene viser tydelig at Norge nå ligger helt i front når det gjelder å koble teknologi og bærekraft. Det som i undersøkelsen blir beskrevet som «norsk modenhet», speiler presist det arbeidet vi startet i GoforIT tilbake i 2020.

Atea-rapporten dokumenterer blant annet at:

67 prosent av norske virksomheter nå har en IT-strategi som er direkte koblet til bærekraftsmålene, noe som er høyest i Norden og vesentlig over snittet i Nord-Europa.

46 prosent av norske IT-ledere mener at digitalisering av forretningsprosesser er et av deres viktigste bidrag til å nå virksomhetens bærekraftsmål.

Norske IT-ledere oppgir at bærekraftsdata, analyse og IT som muliggjører for samfunnsmål nå er en integrert del av virksomhetsstyringen.

Stor konsekvenser

Vi i nettverket som startet i 2020, som nå har blitt tankesmien GoforIT, var den første aktøren som systematisk definerte digital bærekraft som eget fagfelt i Norge, med egne kurs og studier, konferanser, kompetansemodeller, ledersamlinger, foredrag, verktøykasse og politiske føringer som senere har blitt adoptert i både næringsliv og offentlig sektor.

Og husk, dette har reelle konsekvenser for verden vi lever i. I enkelte konkrete tilfeller har overgangen fra fysisk til digital distribusjon gitt betydelige utslippsreduksjoner, i noen studier estimert til mellom 50 og 90 prosent per tjeneste. Skal vi nå klimamålene, må vi også redusere utslippet fra den digitale verdikjeden med ytterligere 90 prosent. Skal vi klare dette, må bransjen samarbeide. Dette skal vi i tankesmien goforIT bidra til i tiden fremover.

På vegne av nettverket for strategisk digital bærekraft i GoforIT