Vi trenger et kunnskapsløft om KI

KI-utviklingen det siste året har vært større enn de siste ti årene til sammen. Utviklingen går nå så fort at jeg blir oppriktig nysgjerrig: Hva vil utvikles allerede i morgen? Vi lever i en enormt spennende, teknologisk tid.

Men går KI-implementeringen raskere enn forståelsen?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Kunstig intelligens i alle maskiner

Stort ansvar

Da vi nylig spurte nordmenn om deres tanker om kunstig intelligens, svarte til sammen 75 prosent at de trenger mer kunnskap for å forstå mekanismene bak. Vi kan ikke forvente at alle skal kunne like mye om KI som eksperter innen teknologibransjen.

Derfor mener jeg at bransjen har et stort ansvar for å øke kunnskapen om KI. Vi må gjøre det enkelt å forstå hva vi gjør med data og hvordan vi behandler dem når vi utvikler KI.

Som forbruker skal man føle seg trygg på at vi beskytter data og tar personvern på alvor. KI skaper både spenning og bekymring, og da kan mer kunnskap bidra til å fjerne en del av usikkerheten.

Samtidig er det også behov for at myndighetene kommer med mer regulering og kjøreregler for hvordan KI skal brukes trygt og ansvarlig. KI-utviklingen går så raskt at vi må samarbeide – myndigheter og næringsliv – for å holde tritt.

Les også Tror KI kan korrigere ubevisste fordommer hos leger

Nye vaner

Folks bruksvaner er i endring, og utålmodighet er en driver: Med et hav av tilgjengelig informasjon kan det ta litt for lang tid å finne svar på det vi lurer på ved vanlige søk. Derfor tror jeg vi vil få se et skifte fra tradisjonelle søk på nett til at vi heller stiller spørsmål og lar kunstig intelligens ta seg av letingen. Selv om vi ikke alltid kan ta svarene for god fisk.

Søkemotor-selskapene jobber alle med å integrere flere former for kunstig intelligens i sine tjenester. I Samsung har vi inngått et samarbeid med Google, kalt «Circle to Search with Google», som fungerer slik at brukerne våre kan få informasjon kun ved å klikke på bilder på telefonen sin.

Hverdagsassistent

Vår nye undersøkelse viser at i den grad nordmenn bruker KI i dag, er det til små, hverdagslige oppgaver.

Si at du har et halvtomt kjøleskap, men ikke aner hva du skal ha til middag. List opp ingrediensene for chatboten din og be den finne en god oppskrift for deg. Holder du på med et oppussingsprosjekt og lurer på hvor du får tak i riktige materialer? Da kan KI enkelt lage en liste over hvor du finner produktene til best mulig pris.

Les også Ideen om empatisk KI er problematisk

Kortere ventetid

KI er på full fart inn i hjemmene våre, men også på andre institusjoner. På NRK kunne vi nylig lese om hvordan Nordlandssykehuset har kuttet tiden det tar å få sendt av gårde en epikrise – fra opp mot tre måneder til noen få minutter. Det har mye å si for den som venter på videre behandling.

Tjenester og programmer blir også stadig bedre. Innen finansteknologi vil KI oppdage mer svindel rettet mot oss som forbrukere. Betydningen av KI innen industri og produksjon vil også komme deg og meg til gode. Når KI forutser behov for vedlikehold og reduserer nedetid på fabrikker, kan vi få produkter raskere – og kanskje også billigere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Store muligheter for norsk design i USA

Mer tilpasset – på godt og vondt

Underholdning vil bli enda mer tilpasset preferansene våre. På sosiale medier vil algoritmene bli stadig flinkere til å finne ut hva som engasjerer oss. Samtidig er det store bekymringer rundt KI og sosiale medier, som er et ypperlig sted å dele såkalte deepfakes – falske, KI-genererte bilder og videoer som ser troverdige ut for det blotte øye. Det uekte kler seg i en ekte drakt, og vi sliter allerede med å se forskjellen.

World Economic Forum slo nylig alarm om at misbruk av KI til å spre falsk informasjon er den største globale trusselen i begynnelsen av 2024. I USA spås deepfakes å få enorm plass i valgkampen, og enkelte mener de mest engasjerende videoene vil være falske.

Les også Studie: Digitaliseringen gir fastlegene mer å gjøre

Trenger verktøy og regler

Jeg slår inn åpne dører her, men det er et stort behov for verktøy til å autentisere innhold. Her pågår det riktignok et enormt arbeid blant forskere og utviklere, og nettopp KI vil være viktig for å avsløre forfalskninger.

Produsenter av både programvare og maskinvare har et ansvar i kampen mot forfalskninger, og flere har nå lansert sine første løsninger. For eksempel har Adobe nylig introdusert en funksjon som merker originalt innhold skapt i deres kreative programmer. I Samsung har vi som et tiltak blant annet introdusert vannmerking av metadata i redigerte bilder.

Fremover blir det viktig at vi fortsetter å snakke om KI. Ikke for å hekte nye knagger på en stadig fullere vegg, men for å sørge for at vi sammen nyanserer debatten og øker kunnskap om hvordan KI vil påvirke vårt liv. Vi mennesker tar raskt i bruk lavterskelløsninger som gagner oss, men som undersøkelsen vår indikerer, har vi også et grunnleggende behov for å forstå.

Akkurat det behovet dekkes enn så lenge av vår egen autentiske intelligens.

Samsung Norges undersøkelse er utført av Norstat i januar 2024. 1007 respondenter, jevnt fordelt i aldersgruppene 18-34 år, 35-55 år og 56+ år.