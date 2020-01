Dell skal gi deg tilgang til Iphone-appene fra pc-en

I går kom Dell med et knippe nyheter som skal vises frem på den nært forestående CES-messen. En av nyhetene omhandler Dells såkalte Mobile Connect-løsning, som selskapet lanserte i fjor.

Mobile Connect gir brukere en sømløs integrering av mobiltelefonen og pc-en, på den måten at man kan ringe, sende tekstmeldinger og motta varslinger fra mobilen på pc-en.

Fildeling og app-speiling

Løsningen kommer også med en en fildelingsfunksjon og mulighet for app-speiling, men disse har hittil kun vært tilgjengelig for Android-folket. Nå varsler Dell at disse funksjonene snart er klare for Iphone-brukere.

Det skal skje i løpet av våren, uten at det foreligger et konkret tidspunkt.

Iphone-eiere med pc-modeller av typen XPS, Inspiron, Vostro, Alienware eller G-series vil dermed få direkte tilgang til mobilappene og utnytte «dra-og-slipp»-filoverføring og speiling av innhold rett fra datamaskinen.

Mobile Connect med dataoverføring og skjermspeiling vi bli tilgjengelig for nedlasting på Ios-plattformen fra Microsoft Store, og funksjonaliteten vil også komme forhåndsinstallert på alle nye Dell-maskiner til våren.

Slipper å splitte oppmerksomheten

Tanken bak Mobile Connect-konseptet er altså å unngå å måtte dele oppmerksomheten mellom mobilen og pc-en og samle alt på ett sted, samt å gjøre opplevelsen mer behagelig ved at man kan bruke pc-ens større skjerm og tastatur til mobilkommunikasjonen.

Det finnes tilsvarende løsninger på markedet, først og fremst Microsofts egen Your Phone-app, som gjør det mulig å se varslinger fra mobilen i Windows, i tillegg til å se og sende SMS-er, og se og kopiere bilder som ligger på mobilen.

Mer informasjon om Mobile Connect-løsningen finner du på Dell sine hjemmesider.