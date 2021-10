Dells nye bærbare tåler ekstreme påkjenninger og kommer med 5G

Noen ganger har man behov for PC-er som er i stand til å motstå røffere behandling enn det man vanligvis utsetter maskinen hjemme på pulten for. For å møte dette behovet tilbyr blant andre Dell ekstra hardføre laptop-er under produktnavnet Latitude Rugged – som nå utvides.

I en pressemelding presenterer den amerikanske PC-giganten nå to nye, oppgraderte Latitude-modeller som tåler en skikkelig støyt – Latitude 5430 Rugged og Latitude 7330 Rugged Extreme.

Militærstandard

Det som først og fremst skiller PC-ene fra konvensjonelle maskiner er at begge er testet etter militærstandarden MIL-STD-810H, som innebærer at PC-ene er blitt utsatt for ekstreme temperaturer, harde støt, fall, kraftige vibrasjoner, samt «blåst» med både sand, støv og regn.

Den mest robuste av de to modellene, Latitude 7330 Rugged Extreme, er falltestet fra en høyde på 182 centimeter, mens den litt mindre hardføre Latitude 5430 Rugged er testet fra en høyde på 91 centimeter. Begge PC-ene skal fungere i temperaturer så lave som -29°C og så høye som 63°C.

Førstnevnte har i tillegg IP-65-sertifiseringen, som betyr at den er helt støvtett og sikker mot vannsprut med lavt trykk fra alle retninger. Sistnevnte har IP-53-sertifiseringen, som innebærer delvis støvbeskyttelse og sikring mot vannsprut fra en vinkel på opptil 60 grader.

Når det gjelder øvrige spesifikasjoner skilter Latitude 7330 Rugged Extreme med en 13,3-tommers skjerm med vanlig 1920 x 1080-oppløsning, SSD-lagring på opptil 512 GB og opptil 32 GB minne. 5430-modellen har en 14-tommers skjerm, opptil 512 GB SSD-lagring og maksimalt 64 GB minne. Begge leveres med ellevte generasjon Intel Core i5- eller i7-prosessorer.

Dell Latitude 7330 Rugged Extreme. Foto: Dell

Valgfri 5G

Ellers er det verdt å merke seg at begge de nye Latitude Rugged-modellene kan utstyres med 5G-støtte om ønskelig, som ifølge spesifikasjonslisten gir deg en hastighet på opptil 3 Gb/s.

PC-ene har berøringsskjermer som ifølge Dell er designet for å kunne brukes med hansker, og 7330-modellen leverer i tillegg en heftig lysstyrke på opptil 1400 nits, som skal gjøre det mulig å se skjermen tydelig selv i direkte sollys. 5430 skilter med også høyst brukbare 1100 nits.

Batteritiden er også kraftig forbedret og skal nå holde til nesten 25 timers bruk, ifølge produsenten. PC-ene kommer med utbyttbare batterier og ladeteknologien Dell har kalt Express Charge Boost, som lader batteriet opp til 35 prosent på 20 minutter.

Modellene er tilgjengelige for bestilling fra 9. desember 2021, men de norske prisene foreligger ennå ikke. Mer informasjon kan du finne hos Dell.