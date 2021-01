Dells nye business-laptop kommer med unik webkamera-løsning

Den store CES-messen går snart av stabelen i digital form, men allerede nå har PC-giganten Dell kunngjort et knippe nyheter – deriblant nye modeller i sin business-rettede Latitude-serie, og disse har noen nyvinninger å by på.

Den nye toppmodellen i serien, Latitude 9420, kommer med en ny funksjon som Dell påstår er den aller første i sitt slag i bransjen. Webkameraet på PC-en er nemlig utstyrt med en automatisk, fysisk lukkerfunksjon – kalt Safeshutter.

Skal gi bedre sikkerhet

Dette er altså et kameradeksel som åpnes og lukkes automatisk gjennom synkronisering med videokonferanse-applikasjonene på PC-en. Ifølge produsenten skal dette by et ekstra sikkerhetslag ved at man ikke trenger å bekymre seg for spionasje når kameraet ikke er i bruk.

Det er også mulig å manuelt deaktivere både kamera og mikrofon via tastaturet.

Latitude 9420 skal ifølge Dell også være den første PC-en som kommer med Intels såkalte Visual Sensing Technology, som blant annet skal gi mer pålitelig automatisk oppvåkning og låsing av PC-en basert på visuell registrering av brukerens tilstedeværelse.

Ellers har PC-en automatisk lyskorreksjon og mulighet for uskarp bakgrunn til bruk under videosamtaler, og den har i den sammenheng også fire støykansellerende mikrofoner og fire høyttalere.

Konverterbar eller laptop

Av øvrige, tekniske spesifikasjoner kommer PC-en med ellevte generasjon Intel Core-prosessorer opptil i7 vPro, opptil 32 GB minne og opptil 1 TB SSD. Når det gjelder tilkoblingsmuligheter har den støtte for både Wifi 6 og 5G.

Latitude 9420 kommer i to utgaver – én med vanlig laptop-design og én såkalt konverterbar variant hvor skjermen kan vippes helt rundt. Begge kommer med 14-tommers skjerm, men den konverterbare har høyere oppløsning på 2560 x 1600 piksler, mens laptop-utgaven skilter med 1920 x 1280. Skjermen er en 10-punkts berøringsskjerm.

Designmessig har maskinen et skrog i børstet aluminium, og er en spinkel sak med en startvekt på 1,33 kilogram.

PC-en skal lanseres til våren, men den norske prisen foreligger ennå ikke. Den amerikanske startprisen ligger på 1950 dollar.