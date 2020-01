Lanserer bærbare PC-er med 5G og innebygget sporing

En rekke produsenter av bærbare PC-er har lansert nye produkter i forbindelse med CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas. Det snakkes mye om 5G på årets CES – og mange av PC-ene som lanseres nå kommer med innebygget 5G-støtte.

HP med innebygget sporingsbrikke

En av produsentene som viser frem nye modeller, er HP. Selskapets nye HP Elite Dragonfly kommer ikke bare med 5G-støtte og Intels nyeste 10. generasjon Core i7-prosessor – den skal også være verdens første bærbare PC som har innebygget Tile-støtte. Tile er en serie med sporingsbrikker som skal gjøre det enklere å finne igjen gjenstander som for eksempel nøkler – eller i dette tilfellet, PC-er.

Tile-brikkene fungerer ved å kommunisere med en mobilapp via Bluetooth, og appen kan varsle deg hvis sporingsbrikken kommer utenfor Bluetooth-rekkevidden til mobiltelefonen din – og vise deg på et kart hvor brikken sist ble sett. Denne funksjonaliteten er nå altså innebygget i HP Elite Dragonfly (som et alternativ), slik at du kan bli varslet hvis du glemmer igjen PC-en.

HP Elite Dragonfly. Foto: HP

Ulempen med Tile er at sporingen ikke foregår med for eksempel GPS, men kun ved å registrere posisjonen indirekte ved hjelp av GPS-en i mobiltelefonen din. Det betyr at hvis noen stikker avgårde med en Tile-enhet, får du ikke kontinuerlig sporing av hvor enheten befinner seg – kun hvor den var sist den var i nærheten av telefonen din. Med et Tile Premium-abonnement kan imidlertid enheten spores ved hjelp av andre Tile-brukere som tilfeldigvis befinner seg i nærheten av den mistede enheten.

Det er ikke umiddelbart klart for oss hvordan Tile-løsningen er bedre enn «Finn enheten»- eller Finn Mac-funksjonen i Windows og Mac OS – men den kan kanskje være et fint tillegg for de som allerede bruker Tile til sporing av gjenstander.

Vi fikk en sniktitt på HP Elite Dragonfly før jul – du kan lese mer om den her. Tile-støtte og 5G er imidlertid annonsert først nå i forbindelse med CES.

HP med 4K OLED

I tillegg til en oppdatert Elite Dragonfly annonserte også HP nye versjoner av HP Spectre x360 15 med 10. generasjon Intel Core i7-prosessor og 4K OLED-skjerm, samt en ny HP Envy 32 All-in-One-PC. Sistnevnte er en skjerm med innebygget PC, og ifølge HP den første alt-i-ett-PC-en med Nvidia Geforce RTX-grafikk.

HP Spectre x360 leveres med 4K OLED-skjerm. Foto: HP

HP Spectre x360 kommer til Norge sommeren 2020 og vil koste fra 19.999 kroner inkl. mva.

Dragonfly med Tile blir tilgjengelig fra februar/mars i Norge, og vil starte på rundt 20.000 kroner. 5G-versjonen med 10. generasjon Intel Core-prosessorer kommer også til sommeren, men der er ikke prisen fastsatt ennå.

Lenovo med ekstern grafikkløsning

Lenovo Legion Y740S er en tynn og lett spill-bærbar, men trenger du kraftigere grafikk kan du koble på en eGPU fra Lenovo. Foto: Lenovo

Lenovo Legion Booststation er en eGPU – kabinett for eksternt grafikkort, som kobles til via Thunderbolt 3. Foto: Lenovo

Også konkurrenten Lenovo viser frem mye spennende på CES.

Selskapet har lansert spill-PC-en Legion Y740S, som skal være selskapets tynneste og letteste spill-bærbare noensinne. Tynn og lett betyr imidlertid at det ikke er gjort plass til en dedikert grafikkløsning utover det som er innebygget i Intel Core i9-prosessoren. I stedet har selskapet lansert en tilhørende eGPU – en ekstern boks som du kan utstyre med PCIe-grafikkort beregnet på stasjonære PC-er. På den måten kan du koble til Booststation når du trenger ekstra grafikkytelse.

Den eksterne grafikkboksen – eGPU-en – har fått navnet Legion Booststation, og vil bli solgt med ulike grafikkort fra Nvidia og AMD. Eller du kan kjøpe kun kabinettet og sette inn det grafikkortet du selv ønsker. Booststation kobles til PC-en via Thunderbolt 3.

Booststation fungerer også som et kabinett for eksterne lagringsenheter, i tillegg til at den har USB-porter og en Ethernet-port.

Booststation fungerer også som et kabinett for eksterne lagringsenheter, i tillegg til at den har USB-porter og en Ethernet-port.

Dell XPS 13 blir mindre – men får større skjerm

Dell lanserte sine nye produkter allerede den 2. januar – lenge før CES startet. En av de mest spennende nyhetene er en oppdatert utgave av Dell XPS 13. Den har blitt litt mindre enn forgjengeren, samtidig som skjermstørrelsen har økt fra 13,3 til 13,4 tommer. Ved å endre høyde-/breddeforholdet fra 16:9 til 16:10 har skjermarealet faktisk økt med 7 prosent, ifølge Dell.

Dell XPS 13 (Model 9300) har fått 16:10- i stedet for 16:9-format på skjermen, og enda tynnere rammer. Foto: Dell Inc.

Rammene rundt skjermen har blitt enda smalere enn før, slik at skjermen nå dekker 91,5 prosent av overflaten.

Nye Dell XPS 13 kommer med Intels 10. generasjon Core i7 «Ice Lake»-prosessorer, 2 TB PCIe-lagring, 32 GB LPDDR4-minne og opptil 19 timers batteritid.

Vi har også tidligere skrevet om at Dell nå skal gi deg tilgang til iPhone-apper på PC-en – via en funksjon for deling av skjermbilde.

Acer oppgraderer til 10. generasjon

Også Acer viser frem nye produkter. I forbindelse med CES har selskapet introdusert nye versjoner i den rimelige Spin-serien med 2-i-1-PC-er – PC-er hvor skjermen kan snus rundt hvis du vil gjøre den om til nettbrett.

Både Spin 5 og Spin 3 er nå oppdatert med nyeste 10. generasjon Intel Core-prosessor, og har også blitt tynnere. PC-ene har USB-C-porter med Thunderbolt 3-støtte.

Acer lanserte ellers nye business-modeller, Travelmate P6 og P2 – også med 10. generasjon Intel Core-prosessorer. Toppmodellen Travelmate P6 har kabinett i en magnesium-legering, noe som gjør at vekten kommer ned på 1,1 kilo. Tykkelsen er 16,6 millimeter, og Acer oppgir en batteritid på opptil 23 timer. Travelmate P6 kommer med 14-tommers skjerm, mens P2 også kan fås med en 15,6 tommer.

Acer Travelmate P6. Foto: Acer

