Dells nye kraft-laptop har «usynlig» pekeplate

Den bærbare Dell-modellen XPS 13 begynner å bli et kjent navn blant forbrukere av bærbare PC-er med relativt potent maskinvare. Modellen har blitt oppgradert en rekke ganger, men denne gangen serverer den et par helt nye design-elementer.

Årets nye XPS 13-variant ble avduket i forbindelse med CES-messen nylig, og denne gangen har maskinen blitt prydet med tilnavnet «Plus».

Minimalisme og mye kraft

XPS 13 Plus representerer ifølge Dell en slags totalrenovering av PC-en, med fokus på et rent og minimalistisk utseende og maksimal arealutnyttelse. Et av utslagene av dette er at maskinen har en «usynlig» pekeplate.

Det vil si at pekeplaten er bygget sømløst inn i håndleddstøtten under selve tastaturet – et konsept som må sies å være relativt sjeldent. I tillegg er pekeplaten utstyrt med såkalt haptisk responsteknologi.

Av andre designnyheter er tastaturet denne gangen strukket helt ut til kantene og består også av større taster enn tidligere, sier produsenten. Den øverste tasteraden er dessuten byttet ut med en berøringsstripe som lar brukeren veksle mellom mediataster og funksjonstastene – altså de velkjente F-tastene.

Som med tidligere XPS 13-modeller er også denne en kraftpakke når det gjelder spesifikasjonene. Maskinen leveres med tolvte generasjons Intel-prosessor, med en 14-kjerners Core i7-1280P på toppen av skalaen. Den kan også fås i en rimeligere i5-variant.

Dell XPS 13 Plus har fått mye mer kraft og nytt design. Foto: Dell

Kommer til våren

PC-en kan ellers leveres med opptil 32 GB minne, eller 8 GB og 16 GB for de mindre kravstore. På lagringssiden kan man velge en SSD på opptil 2 TB, men også her finnes det altså lavere alternativer.

Skjermen er som før på 13,4 tommer, og den kommer med både vanlig HD-oppløsning, såkalt 3,5K-oppløsning på 3456 x 2160 piksler, og full 4K-oppløsning på 3840 x 2400 piksler.

Den mer potente maskinvaren har ikke økt vekten på maskinen, som starter på 1,24 kilogram, mer eller mindre det samme som på den foregående utgaven. Det samme gjelder livvidden, som ligger på rett over 15 millimeter.

Ifølge Dell har maskinen også større vifter som skal gi 55 prosent bedre luftstrøm uten å øke lyd eller temperatur, for å støtte de kraftigere prosessorene.

Dell XPS 13 Plus skal lanseres globalt i vår, men har ennå ikke fått en endelig norsk pris eller slipptidspunkt.