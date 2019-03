Den anonyme søkemotoren DuckDuckGo øker kraftig i popularitet.

Nettstedet TechCrunch rapporterer nå at den anonyme søkemotoren DuckDuckGo kan velges som standard i Googles populære nettleser Chrome.

Nyheten ble ikke offisielt kunngjort av Google, men ble oppdaget i en Chromium-oppdatering på Github. DuckDuckGo er nå lagt til som søkemotorvalg i mer enn 60 land, og Norge er blant landene på listen.

Anonyme søk

Standardsøkemotoren er altså den som brukes når man skriver inn søkefraser direkte i adressefeltet i nettleseren, og endres i innstillingsmenyen. Fra før er det Google, Bing og Yahoo som velges som standard i Chrome.

DuckDuckGo skiller seg ut fra andre søkemotorer ved at det er en anonym søketjeneste som verken samler inn informasjon om IP-adresse, hvor du befinner deg, nettleser, operativsystem, eller hvilke nettsider du besøker.

Det er heller ingen informasjonsfiltrering hos tjenesten. Flere detaljer om søkemotorens personvernpraksis finner du på hjemmesidene.

– Vi er glade for at Google har anerkjent viktigheten av å tilby forbrukere et privat søkealternativ, sa DuckDuckGo-grunnleggeren Gabe Weinberg i en kommentar til TechCrunch i forbindelse med saken.

DuckDuckGo sin økning i popularitet viser at det er stor etterspørsel etter anonyme alternativer. Foto: DuckDuckGo

Øker kraftig i popularitet

Søkemotoren har økt markant i popularitet dem siste tiden, og i oktober i fjor rapporterte digi.no at DuckDuckGo hadde nådd en milepæl på over 30 millioner søk på én dag.

Som man kan se av søkemotorens egen statistikk går pilene fortsatt bare oppover, og hittil i mars har antall daglige søk i snitt ligget på rundt 36 millioner. I mars 2018 lå tallet til sammenligning på 22 millioner.

Tjenesten har tidligere rettet et kritisk søkelys mot markedsleder Google, etter at det kom frem at selskapet har kjøpt domenenavnet Duck.com, som leder til Googles egen søkemotor.

DuckDuckGo hevdet dette var bevisst praksis fra Googles side for å forvirre og «stjele» brukere, siden mange DuckDuckGo-brukere kun skriver inn «Duck.com» i søkefeltet. Google hevder imidlertid at de fikk domenet med på kjøpet da de kjøpte et annet selskap.

