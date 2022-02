Den første «store» oppdateringen til Windows 11 er klar

Drøyt fire måneder etter at Windows 11 ble lansert, kom Microsoft tirsdag med den første oppdateringen hvor det innføres helt ny funksjonalitet. Å kalle det for en stor oppdatering er å ta i. Det handler mer om litt finpuss og å introdusere enkelte ting som kanskje ikke ble ferdig i tide til å komme med i fjor høst.

Allerede i fjor sommer ble det kjent at det bare skal komme én ny versjon av Windows 11 i året, ikke to, slik det har vært med Windows 10. Dette er ikke den nye versjonen, men heller det Microsoft kaller for nye opplevelser til Windows 11.

Støtte for Android-apper

Den største av nyhetene denne gang, nemlig muligheten til å kjøre Android-apper i Windows 11, er foreløpig temmelig begrenset. Det dreier seg om en testversjon basert på Amazon Appstore, som gjøres tilgjengelig via Microsoft Store. Men foreløpig bare i USA og bare med drøyt tusen apper og spill.

Oppgavelinjen i Windows har alltid vært gjenstand for diskusjoner. Slik er det også i Windows 11, hvor det ble gjort ganske store endringer. De største av dem – som den midtplasserte startknappen – lar seg riktignok reversere.

Med februaroppdateringen kommer Microsoft med noe ny funksjonalitet knyttet til oppgavelinjen. Flere av disse ser ut til å være utelukkende beregnet for brukere av Microsoft Team, inkludert snarveier for å dempe mikrofonen eller å dele vinduer.

Til venstre på oppgavelinjen – der startknappen var før – har Microsoft nå plassert et værikon. Flytter man muspekeren dit, spretter det opp et felt med resten av widgetene som er i bruk.

Gjeninnfører klokka

Oppsiktsvekkende nok er det en større nyhet at det nå er mulig å se hva klokken er på oppgavelinjen på skjerm nummer to, dersom en slik er koblet til. Dette er riktignok praktisk når man spiller spill eller gjør noe annet som dekker hele den primære skjermen, men den samme muligheten har lenge vært tilgjengelig i eldre versjoner av Windows, så det dreier seg om funksjonalitet som gjeninnføres etter misnøye fra brukerne.

Microsoft introduserer nå en ny mediespiller som heter Media Player. Den skal kunne oppdage all musikk og alle videoer på PC-en og samle dette i et bibliotek. Den skal være optimalisert for brukere som benytter ulike hjelpemidler og erstatter dagens Groove Music-app. Eventuelle spillelister i Groove blir automatisk migrert.

En ny versjon av Notepad/Notisblokk er også inkludert. Den kanskje viktigste nyheten er at angrefunksjonen ikke lenger er begrenset til ett nivå. I tillegg har Notepad nå fått mørk modus, støtte for emojier, ryddigere menyer og en «mer effektiv» søk og erstatt-opplevelse.