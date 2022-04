En av de kontroversielle endringene som Microsoft gjennomførte i Windows 11 i fjor var å gjøre prosessen med å bytte standardnettleser vesentlig mer tungvinn.

Selskapet mottok mye kritikk for endringen, og forsøkte nylig å imøtekomme de negative tilbakemeldingene ved å slippe en valgfri oppdatering som gjorde endringen av standardnettleser en del enklere.

Vivaldi og Mozilla ikke fornøyde

Microsoft forsøk på å reversere endringen går imidlertid ikke langt nok, har selskapets nettleserkonkurrenter nå gjort klart. Det rapporterer The Register.

Vivaldi-sjefen Jon von Tetzchner uttalte overfor nettstedet at Microsoft bør gjøre det enda mer strømlinjeformet å bytte nettleser, selv etter den nylige oppdateringen.

– Det har alltid vært vårt standpunkt at Microsoft, og andre, bør gjøre det enkelt for brukere å bruke produktene som passer dem. Dette bør gjelde for alle brukere, ikke bare de som er teknisk kompetente nok til å forstå at de må installere en valgfri oppdatering, og vite hvordan man gjør det, sa von Tetzchner.

Ifølge Vivaldi-sjefen bærer Microsoft oppdatering preg av at selskapet kun ønsker å unngå å bli klandret for konkurransefiendtlig adferd, uten å faktisk løse det underliggende problemet.

En av Microsofts andre store konkurrenter, Mozilla, sa overfor The Register at Microsoft har beveget seg i riktig retning, men at mye mer kan gjøres.

– Folk bør har muligheten til å enkelt sette standarder, og alle operativsystemer bør tilby offisiell utviklerstøtte for standardstatus, sa en talsperson for Mozilla i en kommentar til nettstedet.

Slapp endring

I Windows 10 var det slik at man relativt enkelt kunne velge standard nettleser via «standardapper»-valget i operativsystem-innstillingene, og da endres også tilordningene for alle relevante filtyper og protokoller (slik som HTTP, HTTPS, og så videre) med ett valg.

I Windows 11 ble dette endret til at brukerne i utgangspunktet måtte klikke seg gjennom alle protokollene og filtypene som er assosiert med appene, for eksempel nettleserne, noe som gjorde det til en tung prosess å bytte standardnettleser.

Som blant andre nettstedet Neowin meldte slapp Microsoft en valgfri oppdatering til Windows 11 i slutten av mars. Med denne oppdateringen kan brukere nå navigere til standardapp-vinduet i operativsystemet og velge nettleser med ett klikk, uten behov for å manuelt endre assosierte filtyper.

Som Neowin bemerker forsøker Windows 11 fremdeles å pushe Edge-nettleseren på andre måter. Endring av standardnettleseren påvirker ikke spesifikke formater, selv etter oppdateringen, som betyr at Edge forblir standarden for åpning av visse filtyper som PDF, SHTML, SVG, FTP og andre webrelaterte filer.