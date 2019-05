Den neste store Windows 10-oppdateringen er klar

Microsoft kunne i går kveld fortelle at årets første, store oppdatering til Windows 10 er allment tilgjengelig, etter at selskapet har sagt seg fornøyde med resultatene av betatestingen.

Den nye versjonen heter Windows 10 May Update og har versjonsnummeret 1903. Selv om Microsoft har begynt å gjøre den tilgjengelig, er det ikke slik at alle nå vil få et varsel om at oppdateringer en installert. Tvert imot.

Gradvis tilgjengelig

Nå i begynnelsen har Microsoft bare gjort oppdateringen tilgjengelig for en mindre gruppe brukere, og bare for brukere som selv starter installasjonen. Hensikten er å se om oppdateringen blir godt mottatt før sluseportene langsomt åpnes mer.

Nedlastingen og installasjonen av Windows 10 May Update kan gjøres fra Windows Update, ved å se etter nye oppdateringer. Dersom oppdateringen vises på listen, er det mulig å installere den direkte.

De fleste vil nok likevel måtte vente, og det er nok ikke så dumt. Selv om Microsoft nok har lært mye av tidligere feil, så er det en risiko for at oppdateringen inneholder barnesykdommer som er alvorlige nok til å forstyrre daglig bruk av enheten.

Det kan derfor være fornuftig å vente noen uker eller måneder med å installere oppdateringen, selv om den inkluderer en hel del ny og nyttig funksjonalitet. En oversikt over noen av de viktigste nyhetene for IT-ansatte finnes på denne siden. Mer generelle nyheter er oppgitt her.

Microsoft oppgir at selskapet i juni kommer starte automatisk installasjon av en ny «feature-oppdatering» på systemer hvor supportperioden til den installerte utgaven av Windows 10 nærmer seg slutten eller allerede har passert denne datoen. For eksempel slutter selskapet å støtte Windows 10 April 2018 Update (versjon 1803) den 12. november i år (for Home- og Pro-utgavene).

