Microsoft rettet ikke kjent feil i høstoppdateringen av Windows 10

Microsoft gjenopptok denne uken utrullingen av Windows 10 October 2018 Update (versjon 1809), etter at selskapet stoppet utrullingen for mer enn en måned siden på grunn av alvorlige programvarefeil. For de aller fleste vil den i beste fall bli en «novemberoppdatering».

Den som tror at Microsoft nå har greid å luke vekk alle feil som lar seg avdekke straks oppdateringen har blitt installert, kommer til å bli skuffet. Til og med en feil som ble oppdaget allerede i den første utgaven av oppdateringen, viser seg stadig å være til stede.

Nettverksstasjoner

Ett slikt spesifikt problem gjelder delte nettverksstasjoner i lokalnett. I mange tilfeller vises disse som frakoblet, med et rødt kryss, etter at brukeren har logget ut og inn igjen. Klikker man på nettverksstasjonene, viser det seg ofte at de fungerer likevel.

Dette bekreftes av mange.

Noen vil nok hevde at slik har det da vært i flere år, men mye tyder på at problemet har blitt mer utbredt nå, kanskje av andre årsaker enn tidligere. Microsoft har kommet med en midlertidig løsning, som består i et skript som må kjøres ved oppstart.

Noe stort problem er det trolig ikke for de aller fleste, men når programvare fortsatt slippes med feil som har fått såpass mye oppmerksomhet, er det grunn til å spørre om Microsoft burde ha ventet enda en stund med å gjenoppta utrullingen av oktoberoppdateringen.

Ifølge The Register oppgir Microsoft at problemet vil bli løst en gang i 2019.

Antivirus

Microsoft har også bekreftet to andre feil som tydeligvis ikke har blitt oppdaget før etter at utrullingen startet på nytt. De færreste av brukerne vil merke disse feilene, siden Microsoft nå har sørget for at Windows 10 October 2018 Update ikke blir installert på enheter hvor problemene kan oppstå.

Det ene er et kompatibilitetsproblem knyttet til Trend Micro-produktene OfficeScan og Worry-Free Business Security. Dette kan løses ved at brukere av disse produktene installerer nye eller kommende oppdateringer fra Trend Micro. En oversikt over tilgjengeligheten av disse finnes på denne siden.

Skjermkort og Edge

Det andre problemet er at fanene i nettleseren Edge kan slutte å fungere på enheter med grafikkort med GPU i AMD Radeon HD2000- eller HD4000-seriene. Brukerne kan også bli vist en feilmelding som inneholder koden «INVALID_POINTER_READ_c0000005_atidxx64.dll».

Den bakenforliggende årsaken til dette, er ifølge Microsoft at disse GPU-seriene ikke lenger støttes av AMD. Men det er uklart hvorfor Edge-feilen inntreffer akkurat nå. Microsoft opplyser at selskapet gransker problemet. I mellomtiden vil ikke datamaskiner med skjermkort basert på AMD Radeon HD2000 eller HD4000 kunne motta Windows 10 October 2018 Update.

Microsoft kom denne uken med et blogginnlegg hvor det blant hevdes at antallet enheter som har blitt berørt av feil introdusert med Windows 10-oppdateringene, har gått betraktelig ned siden operativsystemet ble lansert. Det loves samtidig at selskapet vil gjøre enda mer for å forhindre problemer og å rette dem raskt når de først oppstår.

Anbefaler å utsette installasjonen

– Jeg kan ikke tro … vel, i denne Microsoft-æraen antar jeg at jeg kan tro … at Microsoft ville utgi en oppdatering som vil påvirke kundebasen deres på denne måten, skriver IT-administratoren Susan Bradley på bloggen til Woody Leonhard, som i flere år har hatt et kritisk blikk på Microsofts oppdateringsproblemer.

– Ja, det er dokumentert. Ja, det finnes «workarounds», men det er mulig at forretningsapplikasjoner ikke vil være glade for de løsningene som er foreslått, fortsetter Bradley.

Hun anbefaler at i alle fall virksomheter som bruker domene i lokalnettet og Windows 10 Pro, utsetter installasjonen av Windows 10 October 2018 Update i det lengste.

Brukere med Home-utgaven kan ikke utsette oppdateringen.

