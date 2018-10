Dette er nyhetene i Windows 10 og Edge

Windows 10 har nylig fått sin nye, store oppdatering, kan man lese på den offisielle Windows-bloggen. Oppdateringen lastes automatisk ned til maskinen din via den innebygde Windows Update-funksjonen i løpet av ukene fremover.

I det store lasset av Windows 10-oppdateringer finner man blant annet noe Microsoft kaller «Cloud Clipboard», som altså er en nettskybasert utklippstavle.

Håndterer flere utklippselementer samtidig

Det innebærer at «kopier og lim inn»-funksjonaliteten som hyppig benyttes i Windows er blitt mer sofistikert. Ved å trykke Windows-tasten og «V» får man nå opp utklippstavle-historikk man kan lime inn fra.

Man kan med andre ord håndtere flere utklippselementer samtidig. Dette skal gjøre det mer effektivt å klippe og lime inn i de samme tingene om og om igjen, dersom man har behov for det.

Verifiserte Outlook-avsendere

Ellers får Outlook en ny funksjon som innebærer at kommersielle avsendere nå kan søke om et «stempel» som verifiserer avsenderen slik at det blir lettere for mottakeren å identifisere de legitime avsenderne i innboksen og holde mer oversikt.

Når det gjelder utseendemessige endringer er kanskje den største nyheten at Windows 10 får en ny mørk modus. Denne innebærer at selve filutforskeren får et mørkt fargetema, der kun apper og menyer tidligere har hatt denne funksjonen.

Av andre nyheter vi tidligere har omtalt er den nye «Your Phone»-appen som gir deg tilgang til tekstmeldinger og bilder på Windows-PC-en, og at Timeline-funksjonen blir tilgjengelig på mobil.

Mer kontroll på automatisk media-avspilling kommer på plass. Foto: Microsoft

Mange Edge-oppdateringer

Edge-nettleseren har altså også fått et lass oppdateringer, som man kan lese om på Windows bloggen. Blant nyhetene skal nettleseren nå bli enklere å bruke ved hjelp av et overhalt menysystem og grensesnitt.

Konkret innebærer dette blant annet at innstillingene nå skal være lettere å navigere i, ved at alternativer nå er organisert i grupper med ikoner. I tillegg vil det bli flere muligheter til å konfigurere verktøylinjen ved at man kan velge hvilke ikoner som skal dukke opp i linjen.

Oktober-oppdateringen av Edge gir deg også mulighet til å kontrollere hvorvidt nettsider skal spille av mediainnhold som videoer automatisk, noe Microsoft skal har fått mange forespørsler om.

Microsoft minner ellers om at Edge har fått på plass offisielle støtte for passordfrie innlogginger via WebAuthn, noe vi meldte om allerede i august.

