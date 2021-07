Den originale kildekoden til WWW solgt for mange millioner kroner

Som Digi.no tidligere har omtalt, ble en samling bestående av blant annet den originale kildekode til programvaren WorldWideWeb, som ble skap av Tim Berners-Lee i årene 1990 til 1991, lagt ut på auksjon hos Sotheby's i juni.

Budfristen gikk ut i går, og det høyeste budet var på hele 5.434.500 dollar, rundt 46,6 millioner norske kroner.

«Non-Fungible Token»

I tillegg til en kopi av de originale filene med kildekode (9555 linjer med kode), bestod samlingen av en animert visualisering av at koden blir skrevet, en vektorgrafikk-basert representasjon av hele koden (i A0-format), skapt av Berners-Lee selv og med hans signatur nederst i høyre hjørne. Inkludert var også en fil hvor Berners-Lee reflekterer over koden og prosessen med å skape den.

For å bevise at filene er de originale, følger det også med en Non-Fungible Token (NFT), et slags blokkjedebasert sertifikat. NFT-er har gjort det mulig å selge digitalt fødte gjenstander som originaler.

Ifølge BBC startet auksjonen 23. juni med et åpningsbud på tusen dollar. Det meste av den siste dagen var det høyeste budet på 3,5 millioner dollar, men det kom en rekke høyere bud det siste kvarteret.

5,4 millioner dollar er voldsomt mye penger for en samling som hvem som helst kan laste ned fra nettet. Det eneste unntaket er NFT-en.

Dette er likevel ingen ny rekordpris for en NFT. Ifølge BBC ble en NFT-basert kollasj med 5000 digitale kunstverk skapt av kunstneren Beeple (som egentlig heter Mike Winkelmann) solgt på auksjon for 69.346.250 dollar – nærmere 600 millioner kroner. De samme bildene er tilgjengelige her.

De 5000 første daglige digitale bildene til Beeple, satt sammen i en kollasj. Her gjengitt i en veldig komprimert utgave. Kollasj: Beeple via Sotheby's

Møtt med kritikk

Tim Berners-Lee har blitt kritisert for dette salget av flere årsaker. Den ene er at blokkjedeteknologien som benyttes, ikke akkurat er klimavennlig.

Den andre er at weben skal være fri og åpen og at en slik auksjon kanskje ikke er i henhold til slike verdier.

Berners-Lee har svart på kritikken i et intervju med The Guardian, hvor han sier at weben er like (royalty-)fri som den alltid har vært. Det er ikke weben Berners-Lee selger.

– Jeg selger ikke engang kildekoden. Jeg selger et bilde som jeg har laget med et Python-program jeg selv har skrevet, av hvordan kildekoden ville se ut om den var blitt hengt på en vegg og signert av meg, sier Berners-Lee.

– Dersom de mener det er upassende at jeg selger en NFT av en poster, hva om jeg selger en bok? Jeg gjør ting som dette, som involverer penger, men den frie og åpne weben er fortsatt fri og åpen. Og vi må fortsatt, nå og da, kjempe for å holde det fritt og åpent, kjempe for nettnøytralitet og så videre, fortsetter han.

Berners-Lees store oppfinnelse har ikke på noen direkte måte gjort ham rik, siden han og den daværende arbeidsgiveren, Cern, sa fra seg rettighetene i 1993.

Han kommer heller ikke til å bli rik på grunn av denne auksjonen. Sotheby's har tidligere oppgitt at beløpet skal gå til initiativer som Berners-Lee og hans kone støtter.