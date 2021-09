Den personvernfokuserte nettleseren Brave har lansert sin egen Zoom-konkurrent

Brave er først og fremst kjent som en nettleser som fokuserer spesielt på å beskytte personvernet til brukerne, men selskapet har utvidet repertoaret med andre tjenester, deriblant en egen søkemotor. Nå legges enda en ny produktkategori inn i porteføljen.

På hjemmesidene sine har Brave kunngjort sin egen videokonferanse-tjeneste – døpt Brave Talk. Dermed kaster selskapet seg inn i konkurransen med tjenester som Zoom og Teams.

Bygget inn i nettleseren

Brave Talk er bygget direkte inn i Brave-nettleseren og brukes ved at man åpner en ny fane og klikker på et kameraikon. Alternativt kan man trykke seg inn på talk.brave.com med nettleseren.

Kun den som starter en samtale, må bruke Brave-nettleseren, og deltakere som inviteres til en samtale, kan benytte en hvilken som helst nettleser, både på mobil og PC.

Den nye videokonferanse-tjenesten skryter av ikke å lagre eller hente inn noe som helst data om brukerne, ei heller såkalt metadata, uten eksplisitt samtykke fra brukerne. Tjenesten benytter også flere lag av kryptering som brukerne selv kan aktivere.

Selskapet hevder at ingenting kan koble noen av brukerne til en samtale når man benytter tjenesten.

Siden Brave Talk er en ren nettleserbasert tjeneste, trenger man ingen app-nedlastinger eller innlogginger, noe kan sies å gi et ekstra sikkerhetslag. I tillegg mener Brave at den gjør opplevelsen mer sømløs.

Gratis for to personer

Det er ingen begrensninger på hvor mange gratissamtaler man kan starte, heller ikke på lengden på samtalene.

Når det gjelder pris, er Brave Talk gratis å bruke for samtaler mellom to personer, men om man vil invitere flere personer til samtalen – og bruke noen av de mer avanserte funksjonene – må man oppgradere til et premium-abonnement som koster en månedlig slant.

Tilleggsfunksjonene man da får tilgang til, er blant annet opptak av samtaler, «groupwatch»-funksjon via YouTube og ulike vertsverktøy, som mulighet til å legge inn adgangspassord og slå av mikrofonen for deltakere.

På den mer tekniske siden bruker Brave Talk den samme krypteringen som Jitsi Meet-tjenesten, som er basert på åpen kildekode. En detaljert, teknisk beskrivelse av hvordan denne fungerer, kan du finne i dette dokumentet.

Mer informasjon om Brave Talk finner du på produktsiden hos Brave.