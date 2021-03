Den personvernfokuserte nettleseren Brave lanserer sin egen søkemotor

Nettleseren Brave markedsfører seg som en nettleser som fokuserer spesielt på å beskytte personvernet til brukerne, og får generelt gode skussmål på dette feltet i undersøkelser og tester. Nå skal selskapet innta et nytt territorium – søkemotorer.

På sin offisielle blogg kunngjør Brave at de skal lansere sin egen søkemotor, Brave Search. Den er ennå ikke klar for bruk, men allerede nå kan du legge igjen e-postadressen på hjemmesiden for å sette deg på ventelisten for testing.

Basert på eksisterende søkemotor

Brave Search er basert på en eksisterende søkemotor kalt Tailcat, som Brave nå har kjøpt opp. Tailcat er utviklet av folk med tidligere tilknytning til Cliqz – selskapet bak en nå nedlagt personvernfokusert nettleser og søkemotor ved samme navn.

Den nye søkemotoren skal altså ivareta personvernet vesentlig bedre enn markedslederen Google, og skal ifølge Brave også kunne rive seg løs fra de store teknologiselskapene.

– Under panseret er nesten alle dagens søkemotorer enten bygget av, eller avhengige av, resultater fra Big Tech-selskaper. Tailcat er derimot bygget på en fullstendig uavhengig indeks og er i stand til å levere kvaliteten folk forventer, men uten å forsake personvernet, skriver Brave.

Selskapet understreker at Brave Search ikke samler inn IP-adresser og bruker ikke personlig identifiserbar informasjon til å forbedre søkeresultatene. I stedet vil de basere seg på anonymiserte bidrag fra andre personer i arbeidet med å forbedre og raffinere søketjenesten.

Søkemotoren skal etter hvert by på muligheten til å velge mellom gratissøk med annonser, og en betalt utgave som ikke inneholder annonser.

Vil ha fokus på transparens

Brave slår også et slag for transparens med den nye søkemotoren sin, og vil basere seg på deltakelse fra brukerne sine både når det gjelder indekseringen og utviklingen av alternative rangeringsmodeller – som Brave også vil jobbe med.

Selskapet er nå i ferd med å integrere søkemotoren i Brave-nettleseren, og det vil snart komme nye oppdateringer. Akkurat når søkemotoren vil være klar til bruk er uvisst. Det er også et marked med mildt sagt heftig konkurranse, og som Brave peker på har Google en markedsandel på solide 92 prosent.

Nettleseren til Brave har for øvrig opplevd sterk vekst den siste tiden. I november i fjor passerte nettleseren 20 millioner aktive, månedlige brukere, og i begynnelsen av februar meldte Brave at brukertallet har kommet opp i 25 millioner. 1.0-versjonen av Brave ble lansert for kun litt over ett år siden.