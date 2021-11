Den seneste MacOS-versjonen «kverker» Mac-maskiner

Den seneste versjonen av MacOS, døpt Monterey, ble offisielt sluppet forrige uke. Allerede nå har det begynt å dukke opp rapporterer om at installasjon av operativsystemet slett ikke har gått smertefritt for en del brukere. Det skriver blant andre nettstedet Macrumors.

Et økende antall brukere melder at Monterey rett og slett setter Mac-maskinene deres ut av spill, i en slik grad at maskinen ikke engang kan skrus på etter installasjon.

– Ingen tegn til liv

Blant annet på Apples eget brukerforum ligger det i skrivende stund et større antall tråder som omhandler problemet. Mange meldinger har også dukket opp på Reddit, Twitter og diverse andre fora.

– Jeg oppdaterte min Macbook Pro fra 2018 og den fungerte fint helt til skjermen plutselig ble svart, og nå skrur den seg ikke på. Jeg har sjekket kontakten, kabelen, alt. Jeg trykket på strømknappen i 10 sekunder, og ingenting skjer. Det er ingen tegn til liv i min Macbook, skriver en bruker på Apples forum.

En rekke andre brukere melder om nøyaktig det samme problemet og lurer på hvordan det skal løses.

– Så, installasjonen av MacOS Monterey drepte bokstavelig talt min 2020 16-tommers Macbook Pro. Ingen oppstart, ingenting. Død. 18 måneder gammel... Hvor lenge er det meningen at den skal fungere i disse dager? Folkens, oppdater på egen risiko, skriver en bruker på Twitter.

Problemet ser i hovedsak ut til å ramme Macbook Pro, Mac Mini og Imac fra perioden 2015-2020. Dermed er det altså Intel-baserte maskiner som er omfattet, og ikke de nyere modellene med Apples egen M1-brikke under panseret.

Kan være fastvare-relatert

Apple selv har i skrivende stund ennå ikke kommet på banen med offisielle kommentarer om problemet og hva som kan ligge bak. Nettstedet Ars Technica bemerker at Apple for flere år siden begynte å legge inn fastvareoppdateringer som en del av operativsystem-oppdateringene, noe som kan by på komplikasjoner.

– Dersom Mac-en din er frakoblet eller går tom for batteri under en fastvareoppdatering, kan det gjøre at maskinen ikke er i stand til å starte opp eller bli gjenopplivet med de vanlige metodene. Og fordi de er mer intensive og tar lenger tid enn en vanlig programvareoppdatering, kan både fastvareoppdateringer og store OS-oppdateringer tidvis avdekke underliggende problemer med RAM, lagring eller andre komponenter, skriver Ars Technica.

Det finnes riktignok en potensiell løsning på problemet. På sine støttesider har Apple lagt ut en generell beskrivelse av hvordan man kan «gjenopplive» Intel-baserte Mac-maskiner som ikke lenger er responsive etter oppdatering.

Denne metoden, som baserer seg på å gjenopplive fastvaren på maskinens T2-brikke, krever imidlertid at man er i besittelse av en annen Mac-maskin som må kobles til den «døde» maskinen. Det er uvisst i hvilken grad denne metoden har hjulpet på problemet.