Toppspekket Macbook Pro får en innebygd «turboknapp»

Det skal ikke mangle på kraft i de nyeste bærbare Mac-ene. Oppgitt ytelse og prislapp er begge i toppklassen, som seg hør og bør med maskiner for proffbrukere.

Pro-serien er utvidet med en 14-tommer og en 16-tommer, samt valget mellom de helt nye systembrikkene M1 Pro og muskelutgaven M1 Max.

Sistnevnte er den klart gjeveste av disse med bedre spesifikasjoner, opptil dobbelt så mange GPU-kjerner og dobbel minnebuss. Begge representerer uansett et løft opp fra M1-prosessoren, som Apple introduserte med stort hell i fjor.

Første generasjons systembrikke etter bruddet med Intel-prosessor var for øvrig utstyrt med 16 milliarder transistorer. M1 Max kan skilte med 57 milliarder.

Max turbo

Observatører har oppdaget referanser til en modus for ekstra høy ytelse i betautgaven til operativsystemet MacOS 12 «Monterey», som for øvrig blir lansert i løpet av mandag 25. oktober.

Apple bekrefter nå at dette er en slags turbo-funksjon, forbeholdt den flunkende nye 16-tommeren med M1 Max-brikke, melder Macrumours.

«Mac-en din vil optimalisere ytelsen for bedre støtte til ressurs-intensive oppgaver. Dette kan medføre høyere viftelyder» heter det i den aktuelle teksten.

Nøyaktig hva funksjonaliteten gjør, hvordan den forbedrer ytelsen og hvorfor en 14-tommer med akkurat samme systembrikke ikke får være med på leken, er uvisst.

Men det er klart at en modus som for eksempel kan heve klokkehastigheten for å ta unna de mer krevende oppgavene, det gir assosiasjoner til 1990-tallets turboknapp på datidens arbeidsstasjoner med Intel 286 og 386-prosessor.

I sin dyreste konfigurasjon vil Macbook Pro med 16-tommers skjerm, 64 gigabyte arbeidsminne, 8 terabyte SSD-lagring og systembrikken M1 Max kunne lette lommeboka for nærmere 75.000 kroner.