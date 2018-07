Den siste betautgaven av Android P er nå klar

På utviklerbloggen for Android kunngjøres det nå at Beta 4-utgaven av nye Android P er klar for nedlasting. Beta 4 blir siste betaversjon av operativsystemet før den endelige lanseringen finner sted senere i sommer.

Denne nye betaen inneholder ifølge Google alt du trenger for å teste applikasjoner og få på plass eventuelle oppdateringer innen brukere begynner å gå over til Android P. For alle som er med i Android Beta-programmet vil Beta 4-oppdateringen skje automatisk ganske snart.

Mange nyheter

Blant nyhetene som kommer i Android P – og som Beta 4 også byr på – er multikamerastøtte.

Dette innebærer at man kan få tilgang til strømmer fra to eller flere fysiske kameraer samtidig på enheter som kjører Android P.

En annen ny kamerafunksjon som kommer i operativsystemet heter «Sessions parameters», som gir utviklere mulighet til å minske forsinkelser når appene tar bilder.

Det skjer ved å avgjøre hvor mye av mobilens ressurser som skal allokeres til formålet.

Støtte for «leppe»

Ellers er «Display Cutout»-støtte på plass i den nye Android-versjonen.

Dette er støtte for mobilskjermer med «leppe» øverst på skjermen hvor kamera, sensorer og høyttaler befinner seg – et design vil ser på stadig flere mobilmodeller.

I tillegg blir varslingsfeltet forbedret ved at brukeren kan vise meldingssamtaler, svare ved hjelp av et trykk på skjermen og legge ved blant annet bilder. Hele listen over nyheter som Android P byr på for utviklere finner du på denne siden.

Støtten for den nå velbrukte leppen øverst på mobilen er blant verktøyene Android-utviklere nå har til disposisjon. Foto: Google

Google lettet på sløret rundt Android P allerede i mars i år, og på selskapets I/O-konferanse i mai ble flere opplysninger om det nye operativsystemet delt med offentligheten.

Les også: Her er noen av nyhetene som Android P vil by på for brukere »