Denne Chat GPT-konkurrenten setter personvernet i høysetet

Det begynner å bli folksomt på KI-chatbot-arenaen, og nå har enda en nykommer meldt sin ankomst – nemlig «Lumo».

Lumo er utviklet av sveitsiske Proton, selskapet bak den personvernfokuserte e-posttjenesten Proton Mail og flere andre produkter. Ikke overraskende er det nettopp personvern og sikkerhet som står i fokus med den nye chatboten.

Lagrer ikke samtalene

– I dag samhandler hundrevis av millioner vanlige mennesker med KI-verktøy, uten å vite at de gir fra seg sensitiv informasjon som er langt mer personlig enn søke- eller nettleserhistorikk, skriver Proton om sitt nye produkt.

De legger til:

– Også bedrifter risikerer å avsløre sine hemmeligheter. Og fordi alternativene for generativ KI hittil har vært begrensede, må vi alle ta sjansen på KI-selskaper som stort sett eies og drives fra USA eller Kina.

Tanken bak Lumo er altså å stagge flere av disse bekymringene. Det gjør KI-tjenesten blant annet ved å ikke lagre samtalene på serverne sine og ved at alle samtalene er kryptert med ende-til-ende-kryptering.

Dersom brukeren er innlogget på sin Proton-konto, kan brukeren riktignok lagre de krypterte samtalene i chathistorikken, men disse er kun tilgjengelige på brukerens egen enhet og kan kun dekrypteres der, forsikrer selskapet.

Brukeren kan imidlertid også aktivere en såkalt «ghost»-modus, som vil gjøre at samtalen din forsvinner for godt i det øyeblikket man lukker samtalen.

Lumo er tilgjengelig både på nett og i form av mobilapper til IOS og Android. Illustrasjon: Proton/Google Play

Trenes ikke på samtalene dine

Proton forsikrer videre at ingen data selges eller deles med tredjeparter, og selskapet peker på at siden tjenesten har base i Europa, er den underlagt strengere personvernlover enn det man finner over dammen.

Ulikt flere andre KI-selskaper har Proton ikke inngått partnerskap med noen andre om KI-tjenesten sin, og tjenesten er også basert på åpen kildekode.

Et noe kontroversielt aspekt ved mange aktører er at de ofte benytter brukernes samtaler til å trene modellene sine – og dette er også noe Proton bedyrer å avstå fullstendig fra.

– Når denne typen trening finner sted, kan dine personlige data ende opp med å bli brukt til å generere svar i andres samtaler. Lumo vil aldri utsette deg for denne risikoen, noe som er spesielt viktig for bedrifter som jobber med konfidensielt materiale, skriver Proton.

I likhet med andre KI-chatboter kommer også denne med en egen funksjon for søk for nettet, samt en funksjon for opplasting av dokumenter som kan analyseres og oppsummeres.

Brukbar ytelse

Lumo kan brukes gratis uten en Proton-konto, via både web og via applikasjoner til Iphone og Android.

Digi tok en kjapp prøverunde med Lumo og fant at den fungerer ganske godt til oppgaver som oppsummering av tekster og andre, enkle forespørsler. Den fremstår imidlertid som noe mangelfull når det gjelder for eksempel dagsaktuelle faktaopplysninger, selv med nettsøk-funksjonen aktivert.

På spørsmål om hva som skiller Lumo fra for eksempel Chat GPT, svarer chatboten at den primært er designet for å hjelpe til med spørsmål og oppgaver angående Protons egne produkter og tjenester, der rivalene er mer allsidige.

Formodentlig er Lumo imidlertid fremdeles under utvikling, og nytteverdien vil trolig ta seg betydelig opp med tiden.