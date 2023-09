Denne kjente appen forsvinner nå fra Windows – etter nesten 30 år

Wordpad er et navn de fleste Windows-brukere vil nikke gjenkjennende til. Det enkle tekstprogrammet har vært en integrert del av Microsofts operativsystem i snart 30 år, men nå er det omsider slutt.

Som blant andre The Verge rapporterer har Microsoft kunngjort at Wordpad vil bli pensjonert i en fremtidig Windows-versjon. Kunngjørelsen kom uten stor ståhei på Microsofts egne nettsider.

Anbefaler Notepad eller Word

– Wordpad blir ikke lenger oppdatert og vil bli fjernet i en fremtidig Windows-lansering. Vi anbefaler Microsoft Word for rike tekstdokumenter som .doc og .rtf og Windows Notepad for rene tekstdokumenter som .txt, skriver Microsoft i oppdateringen.

Wordpad er et enkelt tekstredigeringsprogram som er mer avansert enn Notepad, men mindre avansert enn Microsoft Word. Programmet ble først lansert som en del av Windows 95 i 1995, hvor det erstattet Microsoft Write, og har vært inkludert i samtlige Windows-versjonen siden.

Microsoft har ikke oppgitt en spesifikk grunn til at Wordpad forsvinner, og det er uvisst om det er manglende popularitet som er hovedgrunnen. Nettstedet Bleeping Computer spekulerer i om årsaken delvis kan være sikkerhetsrelatert, da en sårbarhet i Windows 10-versjonen av WordPad tidligere i år ble utnyttet av den beryktede Qbot-skadevaren.

Oppdaterte nylig Notepad

Microsofts kunngjøring kom for øvrig bare dager etter at selskapet meldte om oppdateringer av Notepad-appen. Oppdateringen omfatter blant annet en funksjon som automatisk lagrer arbeidet ditt, slik at man kan lukke programmet og fortsette senere der man slapp uten dialogvinduer.

I tillegg vil faner man tidligere har åpnet bli gjenopprettet, sammen med innhold og redigeringer som ikke er lagret i de åpnede fanene. Funksjonen kan slås av i innstillingsmenyen om man ønsker en ny start hver gang man åpner Notepad, sier Microsoft. Den er foreløpig kun tilgjengelig for deltakere i Windows Insider-ordningen.