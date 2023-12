Det er ganske langt mellom nye nettlesere som forsøker å utfordre den veletablerte forsamlingen av nettlesere vi har i dag. Det finnes imidlertid en ny nettleser nå som vil prøve på akkurat det, og den heter «Arc».

Arc-nettleseren ble lansert til Mac-folket i sommer, og som blant andre Techcrunch melder, har en betaversjon av nettleseren nå blitt sluppet til Windows-plattformen.

Erfarent team

Selskapet bak den nye nettleseren, The Browser Company, opplyste på X at de er i ferd med å sende ut invitasjoner i disse dager. Sjefen hos selskapet, Josh Miller, sa i september at 500.000 mennesker hadde satt seg på ventelisten til betaen.

Arc er utviklet av et New York-basert team bestående av folk fra selskaper og tjenester som Facebook, Instagram, Tesla, Google, Amazon, Slack og Pinterest.

Teamet mener evolusjonen innen nettlesere mer eller mindre har stått stille i lang tid og at det er behov for en mer fremtidsrettet nettleser som gir brukere mer oversikt og kontroll når de surfer på nettet.

Utviklerne har brukt den spenstige formuleringen «operativsystem for internett» om nettleserens ambisjoner.

De har blant annet jobbet med organisering av surfeopplevelsen. Dette har for eksempel munnet ut i en funksjon kalt Spaces, som lar deg lagre faner i ulike grupper av samme type innhold, for eksempel «arbeid», «underholdning» eller «hobby».

Arc-nettleseren. Foto: The Browser Company

Ny tilnærming til faner

De ulike Spaces-gruppene er representert ved ikoner på bunnen av skjermen, noe som er ment å gi brukeren enkel og kjapp tilgang til innholdet.

All funksjonaliteten er konsentrert i en sidemeny på venstre side av skjermen. Nye faner som åpnes, dukker opp i et felt nede i sidemenyen, mens såkalt «låste faner» ligger i et eget felt rett over fanene som ikke er låst. Man kan fritt flytte faner mellom de to feltene.

Forskjellen mellom låste faner og det som kalles bokmerker i andre nettlesere, er at de låste fanene er åpne faner som ikke trenger å åpnes på nytt, slik som med bokmerker. Man kan simpelthen klikke på fanen og fortsette å navigere rundt på siden, og man kan returnere til den siden man låste, ved å klikke på den venstre siden av faneikonet.

Denne løsningen trenger formodentlig litt tilvenning, men er altså ment å gjøre surfingen smidigere.

En av de mer unike funksjonene i Arc heter Boosts, det er en løsning som lar deg «redigere» nettsider ved hjelp av et eget ikon i URL-feltet. Med denne funksjonen kan man blant annet endre skrifttype på tekst på selve nettsiden, man kan fjerne visuelle elementer, endre fargetema og andre ting. Når man er ferdig med en «boost», kan man lagre og dele den med andre.

Chromium-basert

Den har også innebygget, virtuell notatblokk og en funksjon som heter Easel. Denne lar brukeren samle elementer fra internett, som bilder eller deler av tekster, på et eget «lerret» som kan brukes som ressurs når man for eksempel planlegger en reise.

På den tekniske siden er Arc bygget på Chromium. Selskapet lover at personvern er satt i høysetet. Arc skal ikke spore nettsidene man besøker eller hva man skriver i nettleseren, og ingen data selges til tredjeparter.

Mer informasjon kan man finne på nettleserens hjemmeside, og Windows-folket kan legge igjen e-postadressen på denne siden for varsler om når denne versjonen er klar.

The Browser Company har ikke spesifisert hvordan Windows-versjonen eventuelt skiller seg fra Mac-utgaven som allerede har vært ute en stund, men trolig er ikke alle funksjonene tilgjengelige ved lansering.