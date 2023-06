DuckDuckGo slipper nettleser til Windows – slik fungerer den

DuckDuckGo er mest kjent som en søkemotor for personvernorienterte nettbrukere, men har også entret andre territorier. I fjor ble det kjent at DuckDuckGo skulle slippe sin egen nettleser, som først ankom til Mac-plattformen. Nå slippes også Windows-versjonen.

På sin offisielle bloggside kunngjør DuckDuckGo at Windows-utgaven av nettleseren er ute av den lukkede betafasen, som betyr at den nå er bredt tilgjengelig for alle.

Omfattende sporingsblokkering

I likhet med søkemotoren er den nye nettleseren altså ment å gjøre personvern til den høyeste prioriteten, og på dette området har Windows-utgaven mange av de samme funksjonene som Mac-versjonen.

Nettleseren kommer blant annet med omfattende sporingsblokkering som standard. I tillegg til blokkering av første- og tredjepartsinformasjonskapsler (cookies), som flere andre nettlesere tilbyr, kommer DuckDuckGo også med en form for blokkering som de hevder få andre tilbyr som standard.

Den nye nettleseren byr nemlig på noe de har kalt «3rd-Party Tracker Loading Protection». Denne løsningen fungerer ved å blokkere selve innlastingen av sporingsverktøyer (trackere).

Ifølge DuckDuckGo fungerer vanlig blokkering av informasjonskapsler ved at nettleseren iverksetter beskyttelsen først etter at de er blitt lastet i nettleseren. Det fører til at noen identifikatorer fremdeles sendes ut som en del av innlastingsprosessen og kan brukes til å spore brukeren.

Privat Youtube-surfing

DuckDuckGo-nettleseren skal altså hindre dette i å skje. Selskapet sier at denne type beskyttelse er vrien å tilby uten at det går utover brukeropplevelsen, men hevder de har løsninger for å komme rundt dette, og at det kan gjøres begrensede unntak i visse tilfeller.

Det understrekes også at denne blokkeringsfunksjonaliteten ikke er ment å hindre alle former for tredjepartsforespørsler i å laste, men kun de som brukes til tredjepartssporing.

Ellers kommer nettleseren med en løsning kalt Duck Player. Dette er en innebygget Youtube-avspiller som fungerer ved å aktivere Youtubes strengeste personverninnstillinger. DuckDuckGo hevder at ingen annonser man ser via Duck Player vil være personlig tilpasset, og i egne tester skal dette ha ført til at de fleste av annonsene i videoer uteble fullstendig.

Nettleseren kommer ellers med en egen passordtjeneste som automatisk husker og fyller inn data og foreslår sikre passord for nye kontoer – noe man allerede finner i blant annet Chrome. Både bokmerker og passord kan importeres fra andre nettlesere og passordtjenester, forsikrer DuckDuckGo.

«Cookie popup»-beskyttelse

Nettleseren kommer ellers med automatisk beskyttelse mot «cookie popup»-vinduene, altså vinduene som ber brukere om samtykke til å bruke informasjonskapsler. Denne beskyttelsen fungerer ved at nettleseren automatisk velger de cookie-innstillingene som gir høyest grad av personvern på hver enkelt nettside.

Tidligere uttalte DuckDuckGo at denne funksjonen fungerer på rundt 50 prosent av popup-vinduene man møter på nettet, men nå skal den fungere på et langt større antall nettsider, sier selskapet.

I andre nettlesere er det gjerne nødvendig enten å blokkere alle informasjonskapsler for å unngå disse vinduene eller å bruke ulike nettleserutvidelser som har denne funksjonaliteten.

Ellers har nettleseren også, i likhet med mobilversjonen, en egen knapp som lar brukere enkelt slette informasjonskapsler og søkehistorikk med ett klikk.

Nettleseren er altså ennå i betafasen, som betyr at den fremdeles jobbes med, og flere funksjoner vil komme på plass etter hvert.