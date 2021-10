Denne PC-en gir deg 3D-bilder uten spesialbriller

3D-teknologien som baserer seg på polariseringsbriller tok aldri skikkelig av, men den brillefrie 3D-løsningen har et enda smalere publikum og manifesterte seg primært i form av Nintendos håndholdte 3DS-konsoll.

Det finnes imidlertid andre som holder liv i teknologien. En av dem er PC-produsenten Acer, som nå har kunngjort en ny bærbar PC som skilter med brillefri 3D-skjerm, rapporterer Engadget.

Stereoskopisk teknologi

ConceptD 7 SpatialLabs Edition er navnet på en kommende laptop som leveres med en såkalt stereoskopisk skjerm. Den lar altså brukeren se tredimensjonale bilder uten bruk av brillene som vanligvis kreves når man ser 3D-filmer på kino eller på de mer eller mindre utdødde 3D-TV-ene.

Tanken bak konseptet er å sette mennesker som jobber i for eksempel kreative bransjer, 3D-designere eller ingeniører i stand til å se mer realistiske gjengivelser av kreasjonene sine direkte på skjermen.

Stereoskopiske skjermer fungerer i korte trekk ved å generere ett sett av piksler for hvert øye som simulerer to ulike synsvinkler, og når disse settes sammen fremstår bildet som tredimensjonalt.

En av ulempene ved teknologien er at brukeren må befinne seg innenfor en ganske smal synsvinkel, siden de to bildene må «treffe» øynene riktig for å oppnå 3D-effekten. En løsningen som hjelper på dette problemet er sporing av øynene, og nettopp dette har den nye PC-modellen fra Acer fått på plass.

Kraftig

Maskinen kommer også med AI-teknologi som legger til rette for helautomatisk konvertering av 2D-innhold, både video og bilder, til stereoskopisk 3D. Teknologien gjør det i tillegg mulig å rotere, flytte og dra alle 3D-modellene og -animasjonene på en fleksibel måte, lover Acer.

PC-en byr også på modelleringsprogramvare som støtter alle filformater og tillegg for de mest kjente 3D-modelleringsprogramvarene, og lar brukerne raskt importere og presentere bilder, modeller og animasjoner i stereoskopisk 3D i sanntid.

På maskinvaresiden snakker vi om en ganske kraftig sak. Under panseret skilter PC-en med ellevte generasjon Intl Core i7-prosessor, SSD-kapasitet på 2 terabyte og 64 GB minne. Skjermkortet er det potente Nvidia GeForce RTX 3080, og skjermen er på 15,6 tommer.

Kanskje ikke helt overraskende er ConceptD 7 SpatialLabs Edition ganske kostbar. Den europeiske prisen vil ligge på 3600 euro, som tilsvarer cirka 35.000 norske kroner. Maskinen skal slippes på det europeiske markedet i desember, men den eksakte norske lanseringsdatoen – eller prisen – er ennå ikke kjent.

Mer informasjon kan du finne på produktsiden.