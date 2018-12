Denne skjermfoten justerer seg automatisk for å forbedre posituren din

Samsung har en egen avdeling som spesialiserer seg på eksperimentell teknologi som ikke nødvendigvis er beregnet på umiddelbar kommersialisering. Den heter C-Lab, og nå har avdelingen avduket et knippe nye prosjekter i forbindelse med den kommende CES-messen.

Denne gangen er det åtte prosjekter som presenteres, hvorav alle på en eller måte benytter kunstig intelligens til å gi deg en bedre hverdag – forhåpentligvis.

Intelligent skjermfot

Et av de mer matnyttige konseptene for eksempel i jobbsammenheng er noe Samsung har kalt «Girin Monitor Stand».

Dette er en «intelligent» skjermfot som justerer posisjon sin automatisk for sikre at brukeren opprettholder en optimal positur mens man arbeider. Dette gjør den ved å bruke innebygde sensorer til å spore brukerens bevegelser.

Dersom foten registrerer at brukeren sitter eller står i en lite hensiktsmessig posisjon foretar foten subtile endringer i vinkelen på skjermen på en slik måte at brukeren foretar tilsvarende endringer i posituren på en naturlig måte.

Justeringen av skjermen foregår så sakte at brukeren «trenes» til å forbedre posituren sin uten å merke det. Tanken bak konseptet er altså å forebygge slitasje på nakke, rygg og skuldre, som er et hyppig fenomen blant de som bruker datamaskiner sammenhengende over lengre tid.

Smart bordlampe og mer

Som et slags tilbehør til dette konseptet har Samsung også avduket en AI-bordlampe kalt «alight». Denne fungerer ved å observere brukerens handlinger via et kamera og automatisk endre lyset til det som er optimalt tilpasset situasjonen – for eksempel avslapning eller studier.

Lampen kommer også med en kontroll som varsler brukeren om å fokusere på studier dersom man for eksempel bruker en mobil eller andre ting som distraherer.

I tillegg presenterte Samsung et AI-konsept som heter «Tisplay», som er en annonseteknologi for skapere av videoinnhold som er i stand til å gjenkjenne overflater på for eksempel klær og automatisk plassere annonser på disse en realistisk måte i sanntid.

Dette er ment som en mer elegant måte å inkorporere reklame i videoer på enn de brysomme avbruddene man ofte opplever med dagens løsninger.

Alle de nye konseptene er altså enn så lenge kun eksperimentelle og skal vises frem på CES-messen i januar, og det er uvisst om vi får se en kommersialisering. Flere detaljer finner du hos Samsung.

Les også: Nå er Android 9 på vei ut til Samsungs topp­modeller »