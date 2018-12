Nå er Android 9 på vei ut til Samsungs toppmodeller. Samtidig har flere utrullingsplaner dukket opp

Den seneste Android-versjonen, Android 9, har allerede blitt rullet ut til en del mobilmodeller, og nå ser det ut til at turen er kommet til Samsungs toppmodeller. Det melder blant andre nettstedet Android Police.

Brukere i en rekke europeiske land har rapportert at de har mottatt Android 9, også kjent som Android Pie, på sine Galaxy S9- og Galaxy S9 Plus-enheter. Det skulle betyr trolig at også norske brukere vil motta oppdateringen når som helst.

Lekket resten av Samsung-enhetene

Android 9-oppdateringen til S9-telefonene skulle opprinnelig ikke komme før i januar, men med dette ser det altså ut til at Samsungs har vært raskere ute enn planlagt.

Samtidig har det også dukket opp en oppdateringsplan for øvrige Samsung-enheter via et skjermbilde fra Samsung Members-appen lagt ut på den tyske nettsiden Allaboutsamsung.

Som man kan se av listen vil det drøye en stund for noen av eldre modellene.

Planen er som følger:

• Galaxy S8/S8+ – Mars 2019

• Galaxy Note 8 – Mars 2019

• Galaxy A8/A8+ – April 2019

• Galaxy A7 (2018) – April 2019

• Galaxy A9 (2018) – April 2019

• Galaxy J4/J4+ – Mai 2019

• Galaxy J6/J6+ – Mai 2019

• Galaxy A8 Star – Mai 2019

• Galaxy J7 (2017) – Juli 2019

• Galaxy J7 Duo – August 2019

• Galaxy Xcover 4 – September 2019

• Galaxy J3 (2017) – September 2019

• Galaxy Tab S3 9.7 – September 2019

• Galaxy Tab A (2017) – Oktober 2019

• Galaxy Tab Active 2 – Oktober 2019

• Galaxy Tab A 10.5 – Oktober 2019

Google startet utrullingen av Android Pie allerede i august til sine egne Pixel-enheter. Samtidig fikk de seks modellene som har vært med i betaprogrammet oppdateringen utover høsten; Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21UD- og X21 og Essential PH‑1.

Android 9 handler kort oppsummert om å gjøre enheten smartere gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring, enklere å bruke og samtidig sikrere. De viktigste nyhetene er omtalt på den offisielle Android-utviklerbloggen, og de mer bedriftsrelaterte nyhetene kan man lese om på Google-bloggen.

