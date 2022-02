Denne syltynne PC-en har absolutt ingen porter

Det finnes allerede mange tynne, bærbare PC-er på markedet, og de tynneste finner vi gjerne i det såkalte ultrabook-kategorien. Nå har det dukket opp en nykommer som trolig inntar førsteplassen blant PC-er med smal livvidde, melder Digital Trends.

Craob X er navnet på en temmelig uvanlig bærbar PC som skilter med en tykkelse på særdeles beskjedne 7 millimeter – noe de færreste på markedet antakelig kan konkurrere med.

Ingen porter

Denne tykkelsen er muliggjort ved hjelp en annen av PC-ens unike egenskaper – nemlig at den ikke har noen innebygde porter i det hele tatt. I stedet baserer den seg helt og holdent på trådløse løsninger.

PC-en kommer med en trådløs lader som festes med et magnetisk feste på baksiden av maskinen, og ut over dette har den altså ingen andre funksjoner som krever kablede tilkoblinger.

Laderen selv fungerer imidlertid som en slags «port-hub» og har flere av portene som selve PC-en mangler, inkludert USB-C, USB-A, Thunderbolt, SD-kortleser og hodetelefoninngang.

Til tross for den smale livvidden hevder produsenten at PC-en huser potent maskinvare under panseret. Den leveres med Intels tolvte generasjons prosessor av typen Core i7-1280P, opptil 32 GB minne og lagringsplass på opptil 2 TB via PCIe 4.0 SSD.

PC-en har også svært tynne rammer, i tillegg til meget lav vekt. Foto: Craob

Superlett

Skjermen er på 13,3 tommer og skal by på 4K-oppløsning, og produsenten fremhever at skjermen er mer eller mindre rammeløs. Etter produktbildene å dømme har PC-en riktignok rammer rundt skjermen, men disse ser unektelig svært smale ut.

Vekten står for øvrig i stil med tykkelsen og ligger på ytterst sparsomme 1,9 pund, som tilsvarer 0,86 kilogram. Dette er formodentlig startvekten og kan muligens stige litt med heftigere spesifikasjoner.

Utover bildene og de tekniske dataene inneholder ikke PC-ens hjemmeside så mye mer informasjon, og vi vet dermed ikke når den kommer på markedet og til hvilken pris. Produsenten lover imidlertid at den kommer «snart».

Om man skulle ha interesse for produktet går det an å holde seg oppdatert på hjemmesiden, hvor mer informasjon muligens vil dukke opp snart.