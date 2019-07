Denne tjenesten låser opp filer som er kryptert av løsepengevirus – har forhindret skade for nesten én milliard kroner

Løsepengevirus, såkalt ransomware på originalspråket, er ofte svært vanskelige å hanskes med, og i mange tilfeller har ofre ikke noe annet valg enn å betale for dekrypteringen. Det finnes imidlertid et mottiltak kalt No More Ransom, som nå deler noen oppmuntrende tall.

No More Ransom er en portal rettet mot bekjempelse av løsepengevirus og ble startet som et samarbeid mellom Europol, det nederlandske politiets avdeling for IT-kriminalitet, og Kaspersky Lab og McAfee. I dag finnes det over 150 samarbeidspartnere.

Forhindret tap på over 900 millioner kroner

I forbindelse med treårsjubileet til prosjektet opplyser Europol nå at No More Ransom har forhindret økonomiske tap på til sammen 108 millioner dollar, cirka 935 millioner kroner, takket være verktøyene som prosjektet tilbyr.

Flere enn 200 000 ofre for løsepengevirus skal hittil ha fått filene sine dekryptert gjennom initiativet siden juli 2016, og antall besøkende ligger nå på over 3 millioner personer fra til sammen 188 land.

Bare hittil i 2019 skal det ha blitt lagt til 14 nye verktøy, og portalen skal nå nå være i stand til å dekryptere krypteringen til 109 forskjellige typer løsepengevirus. Dette nummeret øker for hver måned, ifølge Europol.

No More Ransom, som også er tilgjengelig på norsk, består av en samling nøkler og applikasjoner som kan brukes til å låse opp krypterte filer. Listen av virus som hittil er bekjempet teller 12 stykker, inkludert det såkalte GandCrab-viruset som digi.no rapporterte om i oktober i fjor.

Har reddet 40 000 GandCrab-ofre

Dette viruset ble oppdaget på begynnelsen av fjoråret, da mer enn 50 000 ofre ble rammet i løpet av én måned. Siden er det kommet en rekke nye versjoner, og samtlige av versjonene skal nå være under kontroll av No More Ransom-verktøyene.

Ifølge Europol har nesten 40 000 GandCrab-ofre fått dekryptert filene sine siden lanseringen av GandCrab-verktøyet i februar 2018, og besparelsene skal ligger på cirka 50 millioner dollar, 430 millioner kroner, i ubetalte løsepenger.

Som No More Ransom-tjenesten selv peker på er det mange løsepengevirus som ikke kan låses opp, og den generelle anbefalingen er alltid å forebygge trusselen ved å benytte robuste antivirusprogrammer, ta sikkerhetskopier i nettskyen og eksterne enheter, holde all programvare oppdatert og aldri åpne filvedlegg fra avsendere du ikke er helt trygge på.

