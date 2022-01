Derfor bytter Ski-VM-sjef Berit Svendsen jobb ofte

Berit Svendsen er aktuell som leder for Ski-VM i Trondheim i 2025. Der er kombinasjonen bærekraft og teknologi øverst på agendaen, forteller hun i ukens episode av Teknisk sett karriere.

Hun svarer også på hvorfor hun gikk fra jobben som leder i Vipps internasjonalt og hvilke erfaringer har hun med seg fra tiden som konserndirektør i Telenor.

Svendsen har de siste årene skiftet jobb ofte, noe hun synes er viktig for egen del:

– Jeg har et motto om at du skal gripe mulighetene, sier hun.

Svakt cyberforsvar i Norge

Mot slutten av episoden snakker hun om sin bekymring for et svakt cyberforsvar i Norge, og kanskje er det dette området hun skal jobbe med etter VM?

For i 2019 ledet hun Svendsen-utvalget, der hun på oppdrag for Forsvarsdepartementet skulle vurdere hvordan Forsvaret kunne rekruttere bedre. I rapporten fra utvalget var behovet for å styrke cyberforsvaret en viktig konklusjon. Blant foreslo Svendsen at Forsvaret må rekruttere «gamere». I podkasten sier hun hvorfor dette fremdeles er aktuelt:

– Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Og vi er en av de flinkeste på digitalisering. Jeg kan vel ikke si at vi er en av de flinkeste i verden på cyberforsvar? sier hun.

– Er du bekymret?

– Totalt sett ser vi et alarmerende bilde. Veldig mange offentlige etater har fått beskjed fra Riksrevisjonen at de ikke er beredt nok mot cyberangrep, svarer hun.

I podkasten svarer hun på hva hun gjør om Ski-VM 2025 blir hacket.