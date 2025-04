De såkalte 3D-TV-ene, som krever at brukeren benytter spesialdesignede briller, tok aldri helt av – og nå er det formodentlig VR-briller som er det logiske valget for 3D-video- og bilder.

Noen har likevel bevart troen på 3D-teknologien og til og med utviklet 3D-løsninger som ikke krever spesielle briller eller hodesett. Blant disse finner vi et selskap ved navn Looking Glass, som nå har et nytt produkt på gang.

Nettstedet Peta Pixel er blant dem som har skrevet om saken.

«Holografisk» skjerm

Denne uka kunngjorde Looking Glass en ny 27-tommers, «holografisk» skjerm, som selskapet selv kaller det. Skjermen skal være den kraftigste de har lansert hittil.

Looking Glass, som Digi først fortalte om allerede i 2019, bygger altså skjermer som er i stand til å vise objekter som kan ses fra flere ulike vinkler ved at seeren endrer sin egen synsvinkel – akkurat som et fysisk objekt – og uten ekstern teknologi som spesiallagde briller.

På den måten kan også flere personer oppleve den samme 3D-effekten, i motsetning til briller- og hodesettbaserte løsninger.

Skjermene baserer seg på noe produsenten kaller «lysfelt-teknologi» (light field), som innebærer at det genereres mange forskjellige og samtidige perspektiver av tredimensjonalt innhold av alle slag.

Selskapet forklarer på nettsidene sine at skjermene genererer opptil 100 perspektiver av tredimensjonale objekter med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund, med en synsvinkel på 60 grader.

Teknologien er proprietær og patentert, og alle detaljene rundt virkemåten er ikke offentliggjort. Skjermene retter seg primært mot bedrifter og er ment brukt i blant annet markedsføring, underholdning og utdanning, men kan ha flere andre bruksområder.

3D-skjermen er designet for både horisontalt og vertikalt visningsformat. Foto: Looking Glass

Koster 100.000 kroner

Den nye 27-tommeren kommer med 5K-oppløsning (5120 x 2880 piksler) og kan styres med en Ipad. Tykkelsen er på 2 tommer, som riktignok er en del tykkere enn «vanlige», moderne skjermer, men så dreier det seg heller ikke om et mainstream-produkt.

Selv om den fysiske tykkelsen er 2 tommer, er den «virtuelle» dybden til selve bildet bildet på hele 16 tommer, ifølge Looking Glass.

Det kommer trolig ikke som noen overraskelse at de holografiske skjermene er relativt kostbare saker. Den nye 27-tommeren har en ordinær pris på lettere avskrekkende 10.000 dollar, litt over 100.000 norske kroner – selv om den for øyeblikket er på salg for «bare» 8000 dollar. Looking Glass sender internasjonalt, inkludert Norge.

Mer informasjon, og holografiske skjermer i andre størrelser, kan man finne på Looking Glass' nettsider.